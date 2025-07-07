https://news.day.az/world/1766123.html Посол Армении вызван в МИД России - ВИДЕО Посол Армении Гурген Арсенян вызван в МИД России. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили российские СМИ. Распространились кадры прибытия посла Армении в здание МИД России.
Посол Армении вызван в МИД России - ВИДЕО
Посол Армении Гурген Арсенян вызван в МИД России.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили российские СМИ.
Распространились кадры прибытия посла Армении в здание МИД России.
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