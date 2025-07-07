https://news.day.az/world/1766145.html Хуситы заявили, что атаковали сухогруз Magic Seas Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas, нарушивший запрет на заход в израильские порты, экипажу удалось спастись. Как передает Day.Az, об этом заявил их военный представитель Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Хуситы заявили, что атаковали сухогруз Magic Seas
Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas, нарушивший запрет на заход в израильские порты, экипажу удалось спастись.
Как передает Day.Az, об этом заявил их военный представитель Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
По его словам, операция проводилась с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет и трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"Корабль получил прямое попадание, в него начала поступать вода, и теперь он рискует затонуть. Наши силы позволили экипажу безопасно покинуть судно", - уточнил Сариа.
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