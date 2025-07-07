Хуситы заявили, что атаковали сухогруз Magic Seas

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas, нарушивший запрет на заход в израильские порты, экипажу удалось спастись.

Как передает Day.Az, об этом заявил их военный представитель Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По его словам, операция проводилась с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет и трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Корабль получил прямое попадание, в него начала поступать вода, и теперь он рискует затонуть. Наши силы позволили экипажу безопасно покинуть судно", - уточнил Сариа.