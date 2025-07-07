https://news.day.az/unusual/1766195.html В Бразилии нашли 15-метровый череп - ВИДЕО В девственных лесах Бразилии, в районе Серра ду Акари, отыскался 15-метровый череп. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Координаты, если вы хотите найти его в Google maps, следующие: 0°23'48.0"N 63°21'16.4"W. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Бразилии нашли 15-метровый череп - ВИДЕО
В девственных лесах Бразилии, в районе Серра ду Акари, отыскался 15-метровый череп.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Координаты, если вы хотите найти его в Google maps, следующие: 0°23'48.0"N 63°21'16.4"W.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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