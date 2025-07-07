В Бразилии нашли 15-метровый череп

В девственных лесах Бразилии, в районе Серра ду Акари, отыскался 15-метровый череп.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Координаты, если вы хотите найти его в Google maps, следующие: 0°23'48.0"N 63°21'16.4"W.

Представляем вашему вниманию данное видео: