https://news.day.az/world/1766205.html У побережья Турции произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5 произошло у побережья турецкой провинции Мугла в Средиземном море. Об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az. Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 188 километрах от района Датча провинции Мугла.
У побережья Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 произошло у побережья турецкой провинции Мугла в Средиземном море.
Об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 188 километрах от района Датча провинции Мугла.
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине семи километров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре