У побережья Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло у побережья турецкой провинции Мугла в Средиземном море.

Об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 188 километрах от района Датча провинции Мугла.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине семи километров.