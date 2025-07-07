Масштабные погодные аномалии ударили по Италии

Масштабные погодные аномалии сегодня наблюдались и на юго-западе Италии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Так, сильный град обрушился на Фьюджи и близлежащие населенные пункты, такие как Гуарчино, где выпал крупный град, в том числе более 5 сантиметров в диаметре, который, как сообщается, нанёс серьезный ущерб транспортным средствам, крышам и сельскохозяйственным угодьям.

Одновременно по всему юго-западу Апеннинского полуострова прокатились наводнения. Сильнейшие из них охватили пригороды Неаполя и город Поццуоли и побережье между Сорренто и Пиано.

Представляем вашему вниманию данное видео: