Суд в Баку, а не в Ереване: справедливый финал для Сейрана Оганяна

Автор: Акпер Гасанов



Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу фракции "Армения", экс-министра обороны Сейрана Оганяна. Звучит, как заставка к телесериалу "Возвращение в Эдем: Анджело Д`Анджело в роли Анджело". Или, как фраза замечательного футбольного комментатора Владимира Маслаченко: "Мы ведем репортаж из Неаполя, где в составе сборной Италии выступает игрок клуба "Наполи" Фернандо де Наполи".

Правда, самому Оганяну сейчас не до такого рода ироничных сравнений. Он ныне живет строго, согласно известной поговорке: "В твоем доме будет звучать музыка, но ты ее не услышишь". До надевания на Сейрана Мушеговича "деревянного макинтоша" пока дело не дошло, но родные и близкие Оганяна, скорее всего, уже оплакивают его. Ведь видят они перед собой, как минимум, политический труп.

А ведь всего неделю назад у него был день рождения. Небось, звучали в его честь тосты, получал он тогда подарки. Но, как выясняется, лучший "подарок" для него был припасен на сегодня. Понедельник - день тяжелый. И Оганян убедился в этом сполна. С него сегодня медленно, жаль что не под композицию группы "Энигма" и не при зажженных огнях в темном зале армянского парламента, сняли неприкосновенность.

Отныне Сейран Мушегович абсолютно гол, с точки зрения возможности прикрыться депутатским мандатом, как фиговым листком. Придется ему отвечать в суде. Напомню, что Оганян обвиняется в незаконном присвоении 10,5 тыс. кв. метров земли в общине Драхтик Гегаркуникской области в 2010-2015 годах, когда он занимал пост министра обороны. По версии следствия, на этом участке был построен особняк, который приписывают Сейрану Мушеговичу.

Обвинение, конечно, серьезное. Но, безусловно, если рассуждать с точки зрения высшей справедливости, сидеть в качестве обвиняемого вовсе не в Армении, а в Азербайджане. Ведь в ноябре 2020 года Бакинский военный суд принял решение о заочном аресте и объявлении Оганяна в международный розыск по обвинениям в совершении очень тяжких преступлений.

Он обвиняется по статье 103 УК АР - "геноцид". Да, у азербайджанской стороны есть основания утверждать, что Оганян был непосредственным организатором и участником массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года. Кроме того, он обвиняется в депортации или принудительном переселении азербайджанцев (статья 107 УК АР).

Азербайджанская прокуратура считает, что под руководством Оганяна (наряду с другими армянскими руководителями того времени) совершались военные преступления и этнические чистки на оккупированных территориях, включая применение кассетных боеприпасов в 2020 году и разрушение городов как Гянджа, Барда, Агдам. Так что, давно по Сейрану Мушеговичу плачет не только армянская, но и азербайджанская скамья подсудимых.

В целом, безусловно справедливым будет, если он завершит свой жизненный путь в помещении с видом на небо в клетку. И дважды справедливо будет, если такой вид предстанет перед его глазами в нашей стране. В той самой, которую Оганян предавал не раз. Да, я не оговорился. Ведь, он родился Шуше, в семье учителей, преподававших в армянских сельских школах Азербайджанской ССР. Как видим, армяне в советское время не только не ущемлялись, а прекрасно жили в нашей республике, изучая свой язык, соблюдая свои традиции.

Кстати, мама Сейрана Мушеговича родом из села Дашалты Шушинского района НКАО АЗ ССР. То есть из того самого села, откуда были насильственно изгнаны азербайджанцы в ходе Первой Карабахской Войны. Оттуда армянские оккупанты обстреливали Шушу и дорогу Шуша-Лачин. Да, вот так Оганян "отблагодарил" Азербайджан, где сам он и его мама родились.

А ведь, эта семья успела еще пожить в селе Атабек Шамхорского района Азербайджанской ССР, где также мирно и спокойно проживали армяне! Вот он - классический пример подлости и предательства по-армянски. Но и это еще не все. В 1979-1983 годах Сейран Оганян учился в Бакинском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР. То есть, военную науку он тоже постигал в Азербайджане!

Чтобы что? Чтобы в итоге использовать полученные знания для убийства азербайджанских военнослужащих, защищавших свою родину. Чтобы уничтожать мирное азербайджанское население. Чтобы участвовать в оккупации 20% территории Азербайджана. Чтобы долгие годы кичиться преступлениями, совершенными на нашей земле, против нашего народа. Именно поэтому я считаю, что высшая справедливость в случае с Сейраном Оганяном должна состоять в появлении его в качестве обвиняемого в тяжких преступлениях в Бакинском военном суде.