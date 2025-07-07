Взрыв в квартире в Абшероне

22:55

7 июля около 21:00 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного на территории молодежного городка "Абшерон" Абшеронского района.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend, по адресу вызова были направлены три бригады скорой медицинской помощи, передает Day.Az.

Три человека (двое мужчин и одна женщина) были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в Ожоговый центр при Медицинском центре "Нариманов" города Баку.

21:43

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного на территории молодежного городка "Абшерон" Абшеронского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что на 6 этаже одиннадцатиэтажного жилого дома произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.

Взрывная волна повредила здание, три человека пострадали.

Силами МЧС на месте происшествия приняты соответствующие меры безопасности.

Соответствующие органы ведут расследование инцидента.