Взрыв в квартире в Абшероне - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
22:55
7 июля около 21:00 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного на территории молодежного городка "Абшерон" Абшеронского района.
Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend, по адресу вызова были направлены три бригады скорой медицинской помощи, передает Day.Az.
Три человека (двое мужчин и одна женщина) были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в Ожоговый центр при Медицинском центре "Нариманов" города Баку.
21:43
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного на территории молодежного городка "Абшерон" Абшеронского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что на 6 этаже одиннадцатиэтажного жилого дома произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.
Взрывная волна повредила здание, три человека пострадали.
Силами МЧС на месте происшествия приняты соответствующие меры безопасности.
Соответствующие органы ведут расследование инцидента.
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