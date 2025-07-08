В Брюсселе прошла акция протеста против фон дер Ляйен

Митинг в поддержку вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и отставки всего состава ЕК прошел в европейском квартале Брюсселя перед зданием Европарламента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в нем приняли участие около 50 активистов, представителей европейских общественных движений и неправительственных организаций, требующих расследования коррупции в высших институтах ЕС, в первую очередь вокруг закупки не прошедших клинические испытания вакцин от COVID-19 в период пандемии.

"Мы хотим правды. Мы поддерживаем вотум недоверия госпоже фон дер Ляйен и ее европейским комиссарам. Напомню, госпожа фон дер Ляйен заключила контракты на поставку вакцин от COVID-19 от компании Pfizer на €35 млрд путем простого обмена СМС-сообщениями с главой этой компании Альбертом Бурла в обход всех существующих процедур. Госпожа фон дер Ляйен также отказалась предоставить доступ к этим СМС", - отметил один из организаторов акции Иван Познански, представляющий гражданское объединение "Бельгия здравого смысла".

Махинации Еврокомиссии

Он также подчеркнул, что помимо злоупотреблений служебным положением во время пандемии протестующие считают главу Еврокомиссии ответственной за "другие махинации", включая вмешательство в выборы как минимум в двух странах ЕС - Германии и Румынии, и в нарушениях законодательства ЕС, которое выразилось в узурпации Еврокомиссией полномочий в сфере военной политики, которых она не имеет, конечной целью которых является запуск гонки вооружений в Европе и переориентации средств бюджета ЕС на военные контракты.

Суд и голосование

Многие из тех, кто пришел на акцию в Брюсселе, принимали участие в судебном процессе против фон дер Ляйен в Льеже в 2024 и начале 2025 года. Этот процесс был фактически прекращен под давлением прокуратуры ЕС, подчиненной Еврокомиссии.

Сама фон дер Ляйен находилась в это время на сессии Европарламента в его второй резиденции - в Страсбурге. Выступая на слушаниях по вотуму недоверия она предпочла не давать объяснений по выдвинутым ей обвинениям. Она в свою очередь обвинила депутатов, поддерживающим вотум недоверия, что они являются "экстремистами и сторонниками России", и что они пытаются подорвать "европейское единство" и "европейскую демократию".

Глава Еврокомиссии не избирается демократическим путем. Это чиновник, назначаемый в ходе закрытых консультаций глав всех государств Евросоюза на саммите ЕС.

Голосование по вотуму недоверия главе ЕК пройдет в Европарламенте в Страсбурге 10 июля.

Символический сигнал

Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Его запрос должна была поддержать как минимум десятая часть из 720 членов ЕП или 72 человека. В итоге предложение нашло поддержку 74 человек, из них 31 депутат принадлежит к ультраправой группе "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Вероятность реального вынесения вотума недоверия главе ЕК крайне низка, поскольку ведущая фракция Европарламента - Европейская народная партия, членом которой является глава Еврокомиссии, - уже объявила, что будет поддерживать фон дер Ляйен, ее также фактически поддержали либералы и социалисты. То есть в сумме свыше двух третей депутатов Европарламента вероятно будут голосовать в поддержку Еврокомиссии.

По оценке европейского издания Politico, хотя голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен "носит символический характер", это "подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес после серии противоречивых действий и скандалов". Издание подчеркивает, что, если вотум недоверия все же будет вынесен, "это приведет к отставке всей Еврокомиссии и запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров".

Прецедент с отставкой Еврокомиссии в полном составе из-за обвинений в коррупции уже был в истории Евросоюза. 15 марта 1999 года разом уволилась вся комиссия люксембуржца Жака Сантера, что вызвало мощный политический кризис в Брюсселе.