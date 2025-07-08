В Лянкяране трагически погиб водитель

На участке магистрали Лянкяран - Лерик, проходящем по территории села Даргуба Лянкяранского района, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, водитель автомобиля AzSamand, житель Лянкярана Ульви Велизаде (2005 г.р.), двигаясь в направлении Лерика, потерял управление, в результате транспортное средство врезалось в заднюю часть припаркованного на обочине грузового автомобиля.

На место происшествия незамедлительно прибыли представители соответствующих структур.

Зажатого в искореженной легковушке водителя извлекли и доставили в отделение скорой помощи центральной районной больницы. Ввиду тяжелого состояния У.Вализаде был помещен в реанимационное отделение. Несмотря на все необходимые мероприятия, спасти жизнь молодого человека не удалось.

По данному факту проводится расследование.