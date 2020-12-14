Без азербайджанского гражданства армяне в Карабахе жить не смогут

После восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики встал вопрос налаживания мирной жизни на освобожденных территориях, в том числе и в тех районах, где осталось местное армянское меньшинство.

Как сказал, принимая в субботу сопредседателей Минской группы от Франции и США, Президент Ильхам Алиев, Азербайджан вел войну не с армянским народом, а с оккупантами и преступниками, оккупировавшими наши территории. В дальнейшем армяне смогут жить в безопасности и с достоинством в Карабахе, как сейчас они живут в других регионах страны. Глава государства заверил, что под юрисдикцией Азербайджана они будут жить хорошо, избавятся от бедности и получат перспективы.

Отметим, что вопрос интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество, пожалуй, один из самых сложных. Агрессивный национализм, ксенофобия, столетие пестовавшиеся в армянской среде, оказали разрушительное воздействие на ментальность армянского народа. Настолько разрушительное, что даже живя многие годы в интернациональной и мультикультуральной семье народов Азербайджана, армянские граждане легко поддались националистической пропаганде.

Сегодня, когда оккупации положен конец, как и отмечал Президент Азербайджана, для армян Карабаха открылась возможность стать частью единой, нормальной, стабильной и процветающей страны. Но пока что, к сожалению, нет четких признаков осознания этого факта армянами Карабаха. Мы уже не говорим о массированной пропаганде реваншистских настроений, идущей из Армении. В какой-то степени реалии заслоняет от армян Карабаха и присутствие российских миротворцев, насчет которых у жителей бывшего сепаратистского образования имеются определенные иллюзии. Например, иллюзии насчет возможности остаться вне юрисдикции Азербайджана, в частности, не принимать азербайджанского гражданства, а сохранить гражданство Армении, в которое карабахские армяне массово перешли в период оккупации, или даже принять российское.

Обязательно ли армянам Карабаха принимать азербайджанское гражданство, чтобы продолжать жить на территории Азербайджана и пользоваться всеми экономическими и социальными благами, которые это дает? С таким вопросом мы обратились к азербайджанскому эксперту, доктору юридических наук, профессору Намику Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после капитуляции Армении однозначно заявил о возможности армян-граждан Азербайджана, проживавших до конфликта в нагорной части Карабаха и признающих законы Азербайджана, безопасно, свободно, проживать на равных условиях со всеми другими национальными меньшинствами в Азербайджане. Азербайджан гарантирует эти права всем национальным меньшинствам, в том числе и армянам. Азербайджан гарантирует им это право и признает их гражданами Азербайджана в соответствии с Конституцией и другими законами нашей страны.

В то же время, во избежание разночтений необходимо разъяснить некоторые положения нашего законодательства в сфере гражданства.

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 30 сентября 1998 года № 527-IQ "О гражданстве Азербайджанской Республики" и внесенными в него изменениями и дополнениями все физические лица, в том числе и армяне, проживавшие в нагорной части Карабаха и других регионах Азербайджана, выехавшие за пределы страны на постоянное место жительства и приобретшие иностранное гражданство, считаются утратившими гражданство Азербайджана. Кроме того, население нагорной части Карабаха в период оккупации азербайджанских территорий Республикой Армения отказалось от азербайджанской юрисдикции, что практически означало добровольный выход из гражданства Азербайджана.

В соответствии со статьей 10 указанного закона Азербайджанская Республика не признает также и двойное гражданство.

Иностранные граждане не обладают правом постоянного проживания на территории Азербайджана, сроки их пребывания ограничены нормами внутригосударственного законодательства и двусторонними межправительственными соглашениями. Поэтому все иностранцы, не имеющие законных оснований для проживания на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, должны будут покинуть территорию Азербайджана.

Следует отметить, что нормы азербайджанского законодательства в сфере гражданства соответствуют международным стандартам и международной практике в сфере исключения случаев безгражданства и двойного гражданства.

Таким образом, все карабахские армяне, имеющие право на восстановление азербайджанского гражданства, должны официально отказаться от армянского и любого другого гражданства, в котором они состоят в настоящее время, и лишь после этого они могут обрести азербайджанское гражданство и право на проживание на азербайджанской территории.

В этой связи позволю себе напомнить интересный прецедент из практики азербайджано-российских отношений. 3 сентября 2010 года в Баку президентами Российской Федерации Д. А. Медведевым и Азербайджанской Республики И. Г. Алиевым был подписан Договор о государственной границе, установивший прохождение линии сухопутной границы между двумя государствами, соответствующий бывшей административной границе между Дагестанской АССР и Азербайджанской ССР. В прошлом территория Азербайджана включала два российских эксклава Храх-Уба (Палыдлы (Palıdlı), Хачмазский район, село расположено на левом берегу реки Гусарчай) и Урьян-Уба (Урьяноба (Üryanoba), Хачмазский район), населенных этническими лезгинами и ранее окруженных территорией Азербайджана. Всего там проживало 600 лезгин-граждан РФ.

В соответствии с достигнутыми с российской стороной договоренностями, азербайджанское государство предоставило жителям двух сёл, всё ещё сохранявшим российское гражданство, возможность выбора и при желании принять гражданство Азербайджана по упрощённой схеме. Часть жителей Урьянобы воспользовалась этим предложением, приняло азербайджанское гражданство и осталось жить в селе (См.: Переселение жителей села Храх-Уба и Урьян-Уба в Дагестан завершится до конца года. РИА Дагестан. 25 июня 2018 г.). 26 декабря 2012 года правительство Дагестана обязалось переселить оставшихся 400 жителей Урьян-Убы и Храх-Убы на территорию Дагестана и обеспечить их жильём (См. статью: "Дагестану понадобилось 900 миллионов на переселение лезгин из Азербайджана" на сайте lenta.ru). Для переселения этих людей были созданы все условия.

Подобная практика позволяет этническим меньшинствам сделать свободный выбор места своего постоянного проживания, страны, чьей юрисдикции они готовы подчиняться. Такой подход позволит также избежать ненужных эксцессов в сфере межнациональных отношений, укрепит суверенитет государств, а также ограничит возможности вмешательства во внутренние дела соседних государств.

Лейла Таривердиева