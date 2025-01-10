Напрасные надежды: Армения не нужна ни США, ни Европе

Автор: Абдул Керимханов

К приходу в Белый дом команды Дональда Трампа остаются считанные дни, что заставляет армян переполошиться не на шутку. Соседи, сделавшие ошибочную ставку на демократов, пытаются присосаться к США, пока не истекло беспощадно тающее время. Они понимают, что при новом президенте вектор политики Штатов будет совершенно другим. Однако даже последние новости за океаном оказались отнюдь безрадостными для официального Еревана, который всерьез надеялся на милосердие нынешней администрации.

Так, в Госдепартаменте США заявили, что на данный момент нет ничего, что можно было бы объявить или рассматривать в отношении подписания документа с Арменией о стратегическом партнерстве. Как сообщают СМИ, Госдеп США обратился к этой теме в ответ на запрос Армянской службы "Голоса Америки". Там поинтересовались, запланирована ли в ближайшее время встреча между официальными представителями Армении и США по переводу двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства, и какие документы могут быть подписаны между Вашингтоном и Ереваном. На все вопросы армянская сторона получила отрицательный ответ.

Напомним, что на состоявшейся в Ереване пресс-конференции министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян коснулся вопроса о переводе отношений с США на уровень стратегического партнерства, предстоящей официальной двусторонней встрече с этой целью и ожидаемом документе. Очевидно, что в Госдепе США сильно огорчили Ереван, который рассчитывал вовсе на другой сценарий. Сколько ни пытается внешнеполитическое руководство Армении в лице главы МИД в последние недели л̶и̶з̶о̶б̶л̶ю̶д̶н̶и̶ч̶а̶т̶ь подчеркивать важность стратегического взаимодействия с Вашингтоном, американцы настроены в этом направлении скептически.

То есть, Ереван оказался в положении, когда его активность на американском треке воспринимается скорее как навязчивость, чем как необходимость для Вашингтона. Позиция, с которой он пытается выстраивать отношения, выглядит бессильной и наивной. Учитывая, что Трамп склонен действовать более прагматично в отличие от демократов, вряд ли он будет испытывать иллюзии относительно отношений с Арменией. Да и что для Дональда Джоновича означает Армения? Это маленькое незаметное пятно на карте мира за тридевять земель, от которой только лишние хлопоты. Приоритеты своей команды во внешней политике Трамп определил еще до того, как выиграл выборы - это остановка войн в Украине и на Ближнем Востоке, а также сдерживание растущей экономической мощи Китая. Как видим, Армении здесь не нашлось места. И с приходом Трампа небольшая страна, пытающаяся выжить в условиях продолжающейся глобальной неопределенности, рискует оказаться на обочине американской дипломатии.

А тем временем, премьер-министр Армении Никол Пашинян делает упор в сторону Европы. Согласно сообщениям местных СМИ, правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС и он направлен в парламент. В случае одобрения - проект выносится на референдум, напомнил на заседании кабмина сам Пашинян. Проект был инициирован группой прозападных сил, они собрали для этого 50 тысяч подписей. А уже МИД страны оформил его в законопроект.

Поддержка Пашиняна и его команды прозападной политики в лице законопроекта о вступлении в ЕС выглядит еще более сомнительной. В то время как Армения бежит стремглав навстречу ЕС, европейские лидеры, как правило, не спешат открыто поддерживать подобные амбиции. Брюссель уже достаточно давно следит за внешнеполитическими маневрами Армении, и, несмотря на нарастающее желание страны стать частью Союза, Европа, как правило, ограничивает свою поддержку лишь заявками на участие в отдельных проектах, не выражая явной приверженности полноценному членству. Это стало очевидным в контексте Восточного партнерства, которое не гарантирует армянам даже перспективы вступления.

Более того, ЕС вряд ли хочет вносить нестабильность в свои ряды, добавляя в них страну, которая из-за нежелания вносить поправки в Конституцию до сих пор не наладила дипломатические отношения с Азербайджаном. Поэтому для Брюсселя поддержка Армении в вопросах интеграции будет оставаться на второстепенном уровне. Не стоит забывать и о финансовых обязательствах, которые вступление в ЕС накладывает на страну-кандидата. Армянская экономика находится в полной зависимости от России и не выдержит нагрузку от выполнения жестких стандартов ЕС в краткосрочной перспективе. Со времен подписания соглашения о всеобъемлющем партнерстве с ЕС в 2017 году, мало что изменилось в экономической ситуации самой Армении. На фоне кризисов, санкций и глобальных вызовов, таких как пандемия и экономическая нестабильность, ожидать, что страна быстро оправится и достигнет уровня, требуемого для членства в ЕС, выглядит чем-то невероятным.

Помимо этого стоит учитывать, что внутренняя политическая ситуация в Армении может стать значительным препятствием на пути к европейской интеграции. Политическая нестабильность и высокий уровень коррупции остаются для Еревана неизлечимой головной болью и и непреодолимыми препятствиями для укрепления доверия со стороны западных партнеров. Эти вопросы могут вызвать недовольство в Брюсселе, который всегда ставил на первое место соблюдение демократических стандартов и правового государства.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что армянские надежды на поддержку США и Европы, несмотря на все усилия руководства страны, оказываются тщетными. Армения оказывается в сложном положении, пытаясь выстроить отношения с Западом, который не проявляет должного интереса. Трамп, с его сосредоточением на крупных международных проблемах, не найдет в отношениях с Ереваном ничего, что могло бы стать приоритетом для его администрации. Европа, в свою очередь, лишь осторожно поддерживает амбиции Армении, не готовя почву для полноценного вступления в ЕС, ссылаясь на множество внутренних и внешних факторов. Положение Армении на внешнеполитической арене становится все более отчаянным: она оказывается в центре глобальных противоречий, но не находит поддержки ни в одном из западных центров силы, что вряд ли сулит ей светлое будущее.