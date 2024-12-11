Крах режима Асада стал серьезным ударом по Армении

Автор: Абдул Керимханов

Спустя несколько дней после головокружительных успехов сирийской оппозиции на поле боя (взятие таких крупных городов как Алеппо, Хама и Хомс) крах режима Башара Асада стал неотвратим. В ночь на 8 декабря объединенные силы повстанцев заняли столицу Дамаск и в Сирии наступила новая политическая реальность. Асад был вынужден оставить президентский пост и покинуть Сирию. Таким образом, его 24-х летнему правлению наступил конец.

Почему всего за 11 дней достаточно большая страна по меркам Ближнего Востока так легко пала к ногам новых победителей? Одной из причин поражения Асада, по мнению экспертов, стал низкий уровень мотивации правительственных войск, которые не хотели воевать из-за сложной экономической ситуации в стране. Армия отказалась воевать за узурпировавшего власть человека, что и привело к относительно бескровному развалу государства.

Сейчас в Сирии ведутся дискуссии о создании правительства национального единства, о том, как сохранить территориальную целостность страны и избежать новой гражданской войны. Важнейшим вопросом остается привлечение к диалогу всех групп населения, включая этнические и религиозные меньшинства, а также политические силы, ранее находившиеся в оппозиции к режиму. Достижение консенсуса в столь разрозненной стране является непростым, однако без него невозможно избежать новой волны насилия и раскола.

Стабилизирующим фактором в этих процессах играет Турция, являющаяся одним из бенефициаров от смены власти в Сирии. Для Турции падение Асада - это открытие новых возможностей для расширения влияния на Ближнем Востоке. И в ближайший период именно официальная Анкара может внести весомый вклад в обеспечение мирного политического перехода в соседней стране. Это особенно важно в свете усиливающегося противостояния между Турцией и курдскими формированиями, которые на фоне ослабления центральной власти в Сирии могут попытаться укрепить свои позиции и даже замахнуться на собственное государство.

Но помимо выгодоприобретателей после ситуации с бегством Асада есть и явные проигравшие, к которым однозначно относится Армения. Крах режима Асада в Сирии стал серьезным ударом по интересам этой страны. Дело в том, что во время своего правления режим Асада имел тесные отношения с Арменией. Премьер-министр Никол Пашинян регулярно отправлял сирийскому диктатору поздравительные послания и регулярно ему названивал. В 2019 году Армения даже отправила воинский контингент из 83 человек в Алеппо. На словах армянские солдаты должны были выполнять "гуманитарную миссию", но в реальности вооруженная банда предназначалась для поддержания жизнеспособности режима Асада, держащийся на с̶о̶п̶л̶я̶х̶ штыках сирийской армии.

В целом, правительство Пашиняна, позиционирующее себя прозападным, тесно сотрудничало с антизападными силами на Ближнем Востоке. У Пашиняна были теплые отношения с бывшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси, открыто называющим страны Запада врагами Ирана. Отправка Арменией военных саперов и медиков в Сирию и вовсе вызвала резкую критику со стороны США. Такое же лицемерное поведение Ереван демонстрирует в отношении России, когда с одной стороны страна пользуется преференциями будучи членом Евразийского экономического союза, а с другой стороны рвется в Евросоюз.

Не стоит забывать, что большая часть переселенных в начале ХХ века из Турции армян была размещена как раз-таки в Сирии. Активно интегрировавшись в общественно-политическую и деловую жизнь этой страны, армяне начали претворять в жизнь свои гнусные цели. Во времена Хафиза Асада в Сирии были размещены учебно-тренировочные базы армянской террористической организации "АСАЛА". А в 2019 году на севере Сирии официально объявили о создании армянского батальона имени Нубара Озаняна, которая тесно сотрудничала с сирийскими спецслужбами.

Хотя большинство жителей Сирии исповедуют ислам, режим Башара Асада всегда занимал враждебную позицию к мусульманским странам. Если в Кашмирском конфликте Асад поддерживал Индию, то в вопросе Карабаха беглый президент занимал проармянскую позицию. В рамках Организации исламского сотрудничества Сирия действовала против интересов Азербайджана, блокировала резолюции, касающиеся Армении, и не присоединялась к принятым документам. Сирийское правительство никогда не выражало своего протеста против убийства ни в чем не повинных азербайджанцев в ходе Первой карабахской войны, не делало никаких заявлений, осуждающих армянскую оккупацию. Разве такое отношение соответствует ценностям ислама?

Сегодня Сирия, освобожденная от влияния старого режима, оказалась на перепутье, где каждый шаг формирует ее будущее. Успех этого процесса зависит от умелого сочетания дипломатии и внутреннего согласия. Текущая ситуация показывает, что падение одного из самых, казалось бы, устойчивых режимов на Ближнем Востоке стало сигналом для региона о важности гибкости и адаптации. Главным вопросом остается, станет ли Сирия примером успешного восстановления или превратится в арену борьбы за власть. Ответ на этот вопрос определит не только судьбу самой страны, но и стабильность всего региона.