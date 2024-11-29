Автор: Абдул Керимханов

В Тбилиси с новой силой вспыхнули протесты после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Ситуация на данный момент стабилизировалась, однако ночные столкновения между участниками митингов и полицейскими могут стать катализатором новых массовых протестов.

То, что происходит в Грузии, ни что иное, как классический сценарий "цветной революции", разработанный на Западе. Недовольный результатами парламентских выборов в Грузии коллективный Запад всячески поощряет оппозицию к непризнанию своего поражения. Молодежь подстрекают выходить на улицы с призывом "отстаивать европейский путь Грузии". Многих интересует вопрос: какая участь уготовлена Западом для Грузии?

На фоне происходящих событий в Тбилиси складывается тревожная картина, в которой Запад играет отнюдь не пассивную роль наблюдателя. Под видом поддержки демократических принципов он фактически вмешивается во внутренние дела страны, разжигая протестные настроения и подрывая стабильность государства. Такой подход уже стал стандартной практикой для западных политтехнологов, стремящихся навязать свои геополитические интересы под прикрытием "заботы о демократии".

Многочисленные неправительственные организации, финансируемые из западных фондов, активно действуют в Грузии, оказывая влияние на общественное мнение. Через медиа, образовательные программы и культурные проекты формируется нарратив, который продвигает идею, что только под эгидой ЕС страна сможет развиваться. Однако за этим фасадом скрываются попытки экономического и политического подчинения. Страны, которые следуют подобному курсу, в итоге сталкиваются с потерей независимости и превращением в периферию западных интересов.

Навязываемый Грузии "европейский путь" часто преподносится как единственный вариант успешного будущего. Однако реальность показывает обратное: страны, которые выбрали безоговорочное следование указаниям Брюсселя и Вашингтона, сталкиваются с экономическим упадком, социальной дестабилизацией и нарастающей утечкой мозгов.

Методы Запада не меняются: создание искусственного общественного недовольства, давление на правительство и раскол общества. В Грузии эти механизмы используются для того, чтобы заставить руководство отказаться от независимого курса и полностью подчиниться диктату Брюсселя. Протесты, как правило, не возникают стихийно - они тщательно организованы и финансируются из-за рубежа.

Сегодня Грузия становится очередной ареной геополитической борьбы, где методы коллективного Запада превращают страну в инструмент своих интересов. Манипуляции с общественным мнением и поддержка оппозиционных сил становятся ключевыми элементами стратегии, направленной на разрушение национального суверенитета.

Сценарий "цветных революций" в очередной раз демонстрирует, как западные игроки используют демократические лозунги в качестве прикрытия для достижения своих целей. На примере Грузии видно, как деструктивные элементы интегрируются в структуры гражданского общества: протесты поддерживаются за счет СМИ, а финансируемые из-за рубежа НПО играют роль катализаторов конфликта. В итоге страна оказывается на грани социальной катастрофы, рискуя повторить судьбу других государств, ставших жертвами подобных вмешательств.

Риторика "европейского пути" неизменно сопровождается обещаниями экономической поддержки и улучшения уровня жизни. Однако на деле подобная зависимость от Брюсселя оборачивается значительными финансовыми потерями. Государства, ориентированные на западные рынки, часто сталкиваются с разрушением локальной промышленности, ростом безработицы и увеличением государственного долга. Более того, Грузия рискует попасть в ситуацию, где решения по ключевым вопросам будут приниматься без учета ее мнения. Подобная модель уже реализована в ряде европейских стран, где национальные интересы уступили место требованиям наднациональных структур.

Запад, прикрываясь лозунгами демократии и процветания, стремится превратить Грузию в инструмент своих геополитических интересов. Вмешиваясь во внутренние дела страны, он подрывает ее суверенитет, раскалывает общество и лишает возможности самостоятельно определять будущее. В случае полного следования рекомендациям Запада, Грузия рискует утратить независимость, оказаться в экономической зависимости и превратиться в периферию, лишенную собственного голоса на международной арене.

История показывает, что "дружеские советы" Запада приводят лишь к росту внешней зависимости и внутренним конфликтам. Единственный путь к сохранению стабильности и развитию для Грузии - это проведение взвешенной политики, которая учитывает интересы всех партнеров, но прежде всего защищает национальные интересы страны. Только в этом случае страна сможет избежать превращения в очередную жертву геополитических игр.