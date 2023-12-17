Автор: Байрам Эльшадов

Армянская диаспора продолжает пребывать в истерике. На этот раз поводом стало избрание Азербайджана страной-хозяйкой 29-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Проведение в 2024 году в Азербайджане одного из крупнейших и важнейших межгосударственных мероприятий в мире не на шутку встревожило армянских подпевал во Франции. Так, Анн Идальго (мэр Парижа), Ксавье Бертран (президент Совета региона О - де-Франс), Валери Пекресс (председатель регионального совета Иль-де-Франс), Бруно Ретайо (руководитель фракции Сената Франции "Республиканцы"), Кароль Дельга (председатель новообразованного регионального совета Окситании), Мишель Рубирола (первый заместитель мэра Марселя), Микаэль Делафосс (мэр Монпелье), Жанна Барсегян (мэр Страсбурга) подписали некий текст против организации COP29 в Азербайджане.

Такого рода манифест напоминает восстание проигравших. После окончательного восстановления территориальной целостности Азербайджана в сентябре нынешнего года, Франция с ее открытой проармянской позицией, осталась не у дел. Президент Эммануэль Макрон, стараясь быть армянином больше чем сами армяне, поставил крест на возможности Франции быть посредником в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И теперь армянская диаспора через своих подручных пытается хоть как-то напакостить нашей стране.

Примечательно, что сама Армения отозвала кандидатуру на проведение сессии COP29 в пользу Азербайджана, согласно совместному заявлению Администрации Президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении. То есть, в то время как в армянском руководстве появились проблески адекватности и осознание договариваться с Азербайджаном напрямую, французские армяне открыто пытаются сорвать этот процесс.

Так или иначе, недругам Азербайджана придется смириться со своим очередным провалом. Азербайджан добился крупного успеха после председательства страны в Движении неприсоединения. И вне всякого сомнения наша страна проведет это мероприятие на высочайшем уровне. В то же время это стало весомым ответом армянской диаспоре, которая развязала грязную кампанию против Азербайджана.