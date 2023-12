"Зеленая" нефть - Почему COP29 пройдет именно в Азербайджане

Автор: Лейла Таривердиева

Когда местом проведения Всемирного саммита по действиям в области климата в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 были выбраны Объединенные Арабские Эмираты, в экспертных кругах звучало возмущение тем фактом, что мероприятие примет государство, добывающее ископаемое топливо и тем самым способствующее климатическим изменениям. А теперь стало известно, что 23 страны Восточной Европы поддержали кандидатуру еще одной нефтедобывающей страны - Азербайджана - на проведение саммита СОР в будущем году. И это еще не все - климатические переговоры COP30 в 2025 году примет Бразилия, недавно объявившая о своем присоединении к нефтяному картелю ОПЕК+.

Это вызывает озабоченность у радетелей климатических проблем. Но это слишком поверхностный взгляд. На самом деле и ОАЭ, и Азербайджан, являясь нефтегазодобывающими странами, делают очень многое для борьбы с изменениями климата и продвижения зеленой энергетики, чем страны, нефти и газа не имеющие. Так, в конце ноября в Эмиратах запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию Аль-Дафра, в июле в Дубае заработал крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию. К 2030 году страна стремится утроить мощность инфраструктуры, использующей возобновляемые источники энергии, до 14 ГВт, а к 2050-му добиться энергетического баланса, который на 44 процента будет обеспечивать зеленая энергия. Руководство ОАЭ обещает к середине столетия сделать страну углеродно-нейтральной. Кроме того, крупные эмиратские компании специализируются на строительстве солнечных и ветровых электростанций по всему миру. Например, Masdar уже реализовала соответствующие проекты в более чем 40 странах мира.

Альтернативная энергетика - это сфера, требующая больших затрат и приносящая незначительные дивиденды в плане финансовой прибыли. Однако она приносит большую пользу экологии стран, регионов и планеты в целом, поэтому в мире набирает силу тенденция перехода к зеленой энергетике. Следуя логике, нефтегазодобывающие страны, получающие доходы от экспорта ископаемого топлива, одновременно получают возможность для развития зеленой энергетики, которая со временем заменит углеводородную. Кроме того, они имеют возможность способствовать этим процессам в других странах, не располагающих соответствующим опытом в данной сфере.

26 октября в Баку была запущена Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, построенная эмиратским гигантом - компанией Masdar. Гарадагская солнечная станция стала крупнейшей солнечной электростанцией на Южном Кавказе. Она способна обеспечить электроснабжение 110 тысяч жилых домов. А во время церемонии открытия Masdar подписала с азербайджанской стороной еще три инвестиционных соглашения в сфере зеленой энергии общей мощностью 1000 МВт. Сюда входят строительство солнечной электростанции мощностью 445 МВт в поселке Гюнеш Билясуварского района, солнечной электростанции мощностью 315 МВт в поселке Банка Нефтчалинского района, а также ветровой электростанции мощностью 240 МВт на территории Абшеронского и Гарадагского районов. Эти соглашения представляют собой начальный этап Исполнительных соглашений, заключенных Азербайджаном с Masdar в июне 2022 года и касающихся реализации мегапроектов в области возобновляемых источников энергии мощностью 4 ГВт.

Как видим, обе нефтегазодобывающие страны активно помогают спасению экологии планеты и используют доходы от экспорта ресурсов на развитие самого актуального направления энергетики. Увеличение мощностей зеленой энергетики Азербайджана будет способствовать и снижению зависимости его соседей и партнеров от ископаемого топлива. Это, конечно, не означает, что Баку откажется от инвестирования в нефтегазовую сферу. Об этом очень конкретно сказал в недавнем интервью Евроньюс Президент Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что иностранные инвестиции в проекты по добыче ископаемого топлива в Азербайджане будут продолжаться, поскольку страна обладает огромным ресурсным потенциалом и существует большой спрос на азербайджанский газ в Европе. И этот спрос растет. В то же время, страной подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам выработки 10 ГВт солнечной и ветровой энергии, что позволит стране осуществить очень плавный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и одновременно обеспечить европейских потребителей зеленой энергией, сказал Президент Азербайджана.

Альтернативная энергетика развивается в Азербайджане быстрыми темпами. Рост экономических возможностей страны позволяет реализовывать крупные "зеленые" проекты и делиться опытом с партнерами. В этом году Азербайджан впервые открыл свой павильон в рамках саммита COP в Дубае. Национальный павильон, созданный при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов, охватывает тему "Устойчивые решения для климатической устойчивости" ("Pioneering Sustainable solutions for Climate Resilience"). В интерактивном павильоне представлена информация о политике Азербайджана в области изменения климата, мерах правительства страны по сокращению выбросов парниковых газов и других проектах в этой области.

Можно с уверенностью говорить о том, что выбор в пользу нефтегазодобывающего Азербайджана полностью отвечает интересам достижения целей, поставленных Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Выступая на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария, Президент Ильхам Алиев поблагодарил восточноевропейских партнеров за поддержку. "Это еще один пример нашей дружбы и в то же время свидетельство того, что, несмотря на наличие в Азербайджане богатых нефтегазовых ресурсов, мы видим свое будущее в производстве и экспорте чистой зеленой энергии. Я уверен, что наступит день и аналогичная церемония будет проведена в связи с проектами в области зеленой энергии", - сказал он.

Отбор кандидата от региона Восточной Европы проходил в напряженной обстановке. В этот раз в вопросе определения места проведения саммита сложилась беспрецедентная ситуация. Уже определена страна СОР30, а вопрос СОР29 много месяцев находился в подвешенном состоянии. Проведение форума в восточноевропейских странах ЕС заблокировала Россия, Азербайджан и Армения до совместного заявления 7 декабря тоже наложили вето друг на друга. Для спасения лица организации о готовности провести форум заявила не входящая в ЕС Молдова. Однако договоренности между Баку и Ереваном круто изменили ситуацию и помогли выйти из кризиса. Армения сняла свою кандидатуру в пользу Азербайджана. 9 декабря то же самое сделала Болгария. В результате наша страна оказалась единственным кандидатом, которого на заседании в субботу поддержали другие страны Восточной Европы. И это хороший выбор. У Азербайджана имеется немалый опыт и участия в международных форматах, и в сфере зеленой энергетики. Как отмечал ранее Президент Ильхам Алиев, Азербайджан готов провести у себя COP29, у нас достаточно много достижений, которые мы можем продемонстрировать.

И не только достижений, но и потенциальных возможностей. Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 5000 ТВт. На втором месте - ветер с потенциалом 4500 МВт. Наибольшим потенциалом с точки зрения оффшорной ветроэнергетики обладает Каспий. По предварительным оценкам, только в азербайджанском секторе моря можно вырабатывать 157 000 МВт энергии. Это намного больше, чем общая мощность электростанций Азербайджана. 10 ГВт ветровой и солнечной энергии могут дать освобожденные Карабах и Восточный Зангезур. На сегодня суммарная установленная мощность гидроэлектростанций, уже построенных на освобожденных землях, составляет порядка 80 МВт. Общая же мощность всех реализующихся или планирующихся к реализации в этих регионах электростанций превысит 370 МВт.

Помимо председательства в международных форматах, Азербайджан также имеет большой опыт организации крупных мероприятий мирового масштаба. На конференции и саммите COP28 в Дубае зарегистрировались 90 тысяч гостей. 90 тысяч! Не каждая страна способна принимать в течение двух недель встречу такого масштаба. В Баку же все будет сделано на самом высоком уровне, в чем не может быть сомнений. У него для этого имеются и финансовые ресурсы, и опыт, и необходимая инфраструктура.

Все приведенные выше факты и аргументы свидетельствуют в пользу Азербайджана. Но мы, конечно, не ожидаем, что все будет так уж просто для нас. Претензии, не предъявлявшиеся Эмиратам, будут предъявляться Азербайджану весь предстоящий год, и этот процесс уже начался. "Баку придется приложить дополнительные усилия, чтобы продемонстрировать свою приверженность энергетическому переходу, особенно с учетом недавних газовых соглашений с Россией", - заявила, например, Financial Times исполнительный директор брюссельского аналитического центра "Стратегические перспективы" Линда Кахлер, добавив, что "мир не простит ни одной принимающей стороне, которая ставит собственный экономический рост выше мировой безопасности".

Говорящей от имени мира даме из брюссельского НПО ответим: Азербайджан умеет сочетать собственный экономический рост с мировой безопасностью. И другим было бы неплохо брать с него пример.Кроме того, очень сомнительно, что, например, Южный газовый коридор несет большую угрозу для мировой безопасности, чем 56 АЭС Франции. Возможно, с точки зрения углеродных выбросов газ и нефть более вредны, но этот вред не идет ни в какое сравнение с потенциальной угрозой, которую содержит в себе атомная энергетика. В мире достаточно примеров того, что происходит с мировой безопасностью при авариях на АЭС.

Многие зарубежные издания в связи с выбором Азербайджана местом проведения СОР29 принялись размахивать правами человека, непонятно как увязанными с данной темой. Политизация чисто экономического по сути вопроса альтернативной энергетики выглядит очень некрасиво, но такое происходит всегда, когда какое-то решение принимается в пользу Баку. Отметился нелогичными выпадами в адрес Азербайджана The Guardian, Reuters устами представителя Publish What You Pay Джо Бардуэлла заявило, что "мы не можем позволить Азербайджану использовать COP29, чтобы отвлечься от своих ужасных показателей в области свободы слова и прав человека".

Аналитик E3G по переговорам Том Эванс назвал решение восточноевропейских стран "необычным и неожиданным" выбором, поскольку у Азербайджана "нет большого дипломатического опыта в [климатическом подразделении ООН]", цитирует Сlimate home news. Более дружелюбен представитель энергетического аналитического центра Ember Ричард Блэк, написавший в социальной сети X: "Дорога от COP28, похоже, приведет в Баку, возможно, первую в мире "нефтяную столицу", где тысячу лет назад Марко Поло задокументировал торговлю нефтью и где туристы все еще могут поправить свое здоровье, приняв ванну с сырой нефтью".

Главным аргументом критиков кандидатуры Азербайджана является доля нефтяного сектора в национальном ВВП. Любители подсчитывать чужие деньги считают недопустимым проведение климатического форума в стране, "загрязняющей" экологию. Все эти оценки происходят от незнания темы и приверженности стереотипам. Азербайджан очень интересная и дающая пищу для размышлений страна, ее не следует воспринимать одномерно, как это делают различные европейские эксперты, подходя к вопросу заведомо в "минусе".

По прогнозам Минэкономики Азербайджана, уже к 2025 году доля ненефтяного сектора в ВВП составит 72,9 процента. И даже сегодня этот показатель вовсе не составляет 10 процентов, как представлено в некоторых "недоумевающих" СМИ. В будущем году в нефтегазовом секторе страны прогнозируется снижение на 1,7 процента, а в ненефтяном - рост на 4,6 процента. В 2026 году по сравнению с 2021 годом в Азербайджане планируется увеличение объема ненефтегазового экспорта на 85 процентов.

Эти цифры заслуживают внимания. Да, нефтегазовая сфера создала прочный фундамент для азербайджанской экономики. Но с нефтяных доходов начинали строить благополучие все добывающие страны. Кто-то готов с этим поспорить? Независимости Азербайджана всего тридцать два года, а он уже столького достиг.