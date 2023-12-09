Азербайджан выбран местом проведения COP29

Группа восточноевропейских стран выбрала Азербайджан местом проведения климатической конференции ООН COP29 в 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт "climatechangenews.com", об этом сообщили два источника, присутствовавшие в зале, где принималось решение на COP28.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сообщил, что существует общий консенсус в связи с тем, что в следующем году климатический саммит COP29 будет проведен в Баку.

"Рад сообщить, что существует общий консенсус по кандидатуре Азербайджана для проведения COP29", - сказал он на саммите COP28 в Дубае.

Отметим, страна, которая примет саммит следующего года, должна находиться в восточноевропейском регионе.

Армения отозвала свою кандидатуру в пользу Азербайджана и выразила поддержку тому, что мероприятие будет проведено в Баку.

Болгария также отозвала свою кандидатуру и поддержала кандидатуру Баку.