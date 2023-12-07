Армения отзывает свою кандидатуру на проведение СОР-29 в поддержку кандидатуры Азербайджана

В качестве доброго жеста, Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом, в частности, говорится в совместном заявлении Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата Премьер-министра Республики Армения.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион",- говорится в заявлении.