В Турции определили методы борьбы с исламофобией

Первый в Турции Институт и центр борьбы с исламофобией (CENTERCIF), созданный решением правительства от 17 декабря 2024 года при Анкарском научном университете, определил пять направлений стратегии противодействия проявлениям ненависти к мусульманам.

Как передает Day.Az, проректор турецкого вуза профессор Джем Харун Мейдан сообщил журналистам о планах CENTERCIF, одним из которых станет учреждение стипендиальной программы, нацеленной на стимулирование академических работ на тему причин исламофобии и путей борьбы с нею.

Будет также создан интерактивный портал мониторинга за ситуацией с проявлениями неприязни к Исламу и мусульманам в мире. Посредством данного ресурса планируется анализировать опасное явление. На этом сайте на различных языках будут размещаться доклады, статьи и заявления на тему борьбы с исламофобией. Здесь же можно будет ознакомиться с отчетами международных структур и экспертов на тему исламофобии.

Еще одним направлением деятельности CENTERCIF станет налаживание контактов с зарубежных структурами, реализация совместных проектов, организация международных конференций на тему борьбы с исламофобией.

Кроме того, турецкий центр планирует готовить и предоставлять данные и инициативы в такие международные структуры, как ООН и ЕС, что внесет вклад в принятие решений по борьбе с исламофобией.

Немаловажным направлением станет также награждение ученых, представителей искусства, активистов и международных структур специальной наградой "Selam" за вклад в борьбу с исламофобией.

Профессор Дж.Х.Мейдан рассказал, что на будущих этапах планируется также оказание консультативной помощи людям, пострадавшим от проявлений исламофобии. "Угроза ксенофобии и исламофобии - это проблема, о которой неоднократно заявляли Президент Реджеп Тайип Эрдоган и другие официальные лица. Мы нацелены на максимальное информирование общественности об этом вызове, внесение вклада в устранение угрозы. В планах CENTERCIF - организация ежегодных мероприятий, в том числе семинаров, летних школ для молодежи и т.д.", - добавил проректор.

В среднесрочной перспективе в Анкаре специально для CENTERCIF будет построено отдельное здание.

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