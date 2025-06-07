Афганистан ужесточает контроль за контентом в СМИ и соцсетях

Власти афганской провинции Лагман ввели новый запрет, который полностью исключает изображения и публикации живых существ в средствах массовой информации.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр афганской журналистики.

По информации организации, ограничение распространяется как на физические изображения в печатных изданиях, так и на публикации в социальных сетях. Это решение является частью масштабной кампании по "поощрению добродетели и предотвращению порока", которая уже охватила 19 из 34 провинций Афганистана.

Ранее в Афганистане официально запретили шахматы, сославшись на "религиозные соображения". Все мероприятия, связанные с этой интеллектуальной игрой, были отменены, а деятельность Афганской шахматной федерации приостановлена. Запрет был инициирован Министерством поощрения добродетели и предотвращения порока, известным своей приверженностью жестким нормам шариата.

Примечательно, что афганское руководство демонстрирует независимость в принятии решений, отказавшись от предложения Организации тюркских государств по созданию в стране инклюзивного правительства. Пресс-секретарь властей Афганистана Забиулла Муджахид подчеркнул, что подобные внутренние вопросы могут решать исключительно граждане государства.