Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию "Патриоты", раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив его в том, что тот растратил бюджетные средства, оставив французскую армию без финансирования.

Как передает Day.Az, по мнению политика, недавно обнародованные данные свидетельствуют о катастрофическом положении дел, а заявления Макрона о состоянии бюджета не соответствуют действительности. Филиппо подчеркнул, что из-за такой политики национальные вооружённые силы оказались в самом плачевном состоянии за всю историю.

Тем временем премьер-министр Франции Франсуа Байру ещё в начале мая указывал на серьёзные экономические вызовы, с которыми сталкивается страна. Он отметил, что в ближайшие годы расходы на обслуживание государственного долга могут достичь отметки в сто миллиардов евро ежегодно.

Байру выразил мнение, что подобная ситуация угрожает социальной системе, независимости и перспективам развития Франции. В качестве решения он предложил сократить государственные траты и одновременно увеличить объёмы производства.