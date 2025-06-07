https://news.day.az/society/1758719.html Скандал в одной из школ Товуза В Товузском районе школьная учительница, как утверждается, потребовала от родителей в качестве подарка ювелирное украшение. Как передает Day.Az, в публикации в социальной сети говорится, что некая Гюнель, преподавательница средней школы имени М.Мусаева села Алимарданлы Товузского района, организовала для себя помпезное мероприятие.
Скандал в одной из школ Товуза
В Товузском районе школьная учительница, как утверждается, потребовала от родителей в качестве подарка ювелирное украшение.
Как передает Day.Az, в публикации в социальной сети говорится, что некая Гюнель, преподавательница средней школы имени М.Мусаева села Алимарданлы Товузского района, организовала для себя помпезное мероприятие.
На кадрах запечатлено, как несколько женщин выстроились в ряд, одна из них надевает на палец учительницы золотое кольцо.
В ответ на запрос Oxu.Az в Газах-Товузском региональном управлении образования заявили, что по данному факту ведется расследование.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане оштрафован директор школы.
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