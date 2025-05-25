В Азербайджане оштрафован директор школы

Кямиль Исмаилов, 1964 года рождения, житель поселка Истису Кельбаджарского района, у которого был конфликт с соседом в Габалинском районе, был привлечен к административной ответственности.

Как передает Day.Az, по информации, полученной "Qafqazinfo", в отношении директора средней школы № 31 Кельбаджарского района, действующей в Габале, К. Исмаилова был составлен протокол по статье 510 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Так, на него пожаловалась соседка К. Исмаилова, заявив, что он без разрешения зашел к нему во двор и ругался, чем напугал находившихся дома его дочь и внучку. Человек, на которого была подана жалоба, рассказал, что ребенок соседа вместе со своими друзьями часто бросал камни в его дом, разбил окно и крышу дома. Он отметил, что пошел к ним во двор, чтобы пожаловаться семье, проживающей по соседству, на эту проблему.

Габалинский районный суд признал директора школы виновным по вышеуказанному протоколу, оштрафовал его на 100 манатов и освободил.

Ранее мы сообщали, что проверки, проведенные в школах Баку, выявили серьезные нарушения в управлении и организации учебного процесса.