уволены еще три директора

Проверки, проведенные в школах Баку, выявили серьезные нарушения в управлении и организации учебного процесса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление образованием города Баку, по итогам проверок были уволены директора сразу трех столичных общеобразовательных учреждений.

Так, расторгнуты трудовые договоры с директором средней школы №65 Арзу Мириевым, директором школы №298 Хатирой Гаджиевой и директором школы №158 Мехрибан Алекперовой. Основанием стали выявленные проблемы в управлении школами, организации учебного процесса, обеспечении безопасности и соблюдении дисциплины.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая деятельность этих учебных заведений находится под контролем Управления образования.

"Проверки в школах Баку проводятся регулярно и будут продолжены на системной основе", - отметили в ведомстве.

Ранее были уволены еще два директора столичных школ.