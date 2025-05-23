Проверки в бакинских школах: уволены еще три директора
Проверки, проведенные в школах Баку, выявили серьезные нарушения в управлении и организации учебного процесса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление образованием города Баку, по итогам проверок были уволены директора сразу трех столичных общеобразовательных учреждений.
Так, расторгнуты трудовые договоры с директором средней школы №65 Арзу Мириевым, директором школы №298 Хатирой Гаджиевой и директором школы №158 Мехрибан Алекперовой. Основанием стали выявленные проблемы в управлении школами, организации учебного процесса, обеспечении безопасности и соблюдении дисциплины.
В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая деятельность этих учебных заведений находится под контролем Управления образования.
"Проверки в школах Баку проводятся регулярно и будут продолжены на системной основе", - отметили в ведомстве.
Ранее были уволены еще два директора столичных школ.
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