Майские проверки в школах столицы выявили серьезные нарушения, что привело к кадровым изменениям в системе образования.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA), на основании выявленных в ходе мониторинга нарушений было принято решение о расторжении трудовых договоров с двумя директорами учебных заведений.

Так, с 16 мая 2025 года прекращен трудовой договор с директором Школы-лицея Эсмирой Гулиевой. Аналогичное решение было принято и в отношении директора средней школы №42 имени Ильгара Абильгасанова - с 19 мая Фиренгиз Гамидова также освобождена от занимаемой должности.

Чтобы обеспечить стабильную работу школ и сохранить качество учебного процесса, руководство учебных заведений временно передано сотрудникам Бакинского городского управления образования. "Деятельность обеих школ находится под пристальным контролем", - сообщили в агентстве.

В Агентстве подчеркнули, что подобные проверки - не разовое мероприятие, а системная и последовательная практика. Регулярный мониторинг охватывает вопросы соблюдения инструкций, эффективности образовательного процесса, дисциплины и безопасности. Работа директоров оценивается по профессиональным критериям.

Напомним, что после публикации скандальной аудиозаписи была проведена внезапная проверка в средней школе №207. В результате трудовые отношения с директором были немедленно прекращены.

Ранее Агентство обратилось к родителям, планирующим подать заявку для своих детей в детский сад.