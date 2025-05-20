Проверки в школах: уволены директоры
Майские проверки в школах столицы выявили серьезные нарушения, что привело к кадровым изменениям в системе образования.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA), на основании выявленных в ходе мониторинга нарушений было принято решение о расторжении трудовых договоров с двумя директорами учебных заведений.
Так, с 16 мая 2025 года прекращен трудовой договор с директором Школы-лицея Эсмирой Гулиевой. Аналогичное решение было принято и в отношении директора средней школы №42 имени Ильгара Абильгасанова - с 19 мая Фиренгиз Гамидова также освобождена от занимаемой должности.
Чтобы обеспечить стабильную работу школ и сохранить качество учебного процесса, руководство учебных заведений временно передано сотрудникам Бакинского городского управления образования. "Деятельность обеих школ находится под пристальным контролем", - сообщили в агентстве.
В Агентстве подчеркнули, что подобные проверки - не разовое мероприятие, а системная и последовательная практика. Регулярный мониторинг охватывает вопросы соблюдения инструкций, эффективности образовательного процесса, дисциплины и безопасности. Работа директоров оценивается по профессиональным критериям.
Напомним, что после публикации скандальной аудиозаписи была проведена внезапная проверка в средней школе №207. В результате трудовые отношения с директором были немедленно прекращены.
Ранее Агентство обратилось к родителям, планирующим подать заявку для своих детей в детский сад.
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