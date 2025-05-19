К сведению родителей, планирующих подать заявку в детский сад

В связи с подготовкой к приему детей в дошкольные учреждения на 2025-2026 учебный год, с 23 мая 2025 года будет временно приостановлена работа электронной системы регистрации на портале bq.edu.az.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по дошкольному и общему образованию, будет ограничен доступ к системе, а неподтвержденные заявки будут удалены.

Ожидается, что подробная информация о правилах и сроках приема в детские сады на новый учебный год будет опубликована в ближайшее время.

Родителям рекомендуется заранее ознакомиться с новыми условиями, как только они будут объявлены, чтобы не пропустить начало регистрации.

Ранее в Азербайджане были введены новые требования по охране здоровья в детских садах.