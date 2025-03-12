В Азербайджане введены новые требования по охране здоровья в детских садах

Установлены требования по охране здоровья в государственных и негосударственных детских учреждениях.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Требованиях к качеству услуг, предоставляемых в государственных и негосударственных детских учреждениях", утвержденных Кабинетом министров.

Среди требований - проведение мероприятий по охране здоровья детей, проведение бесед о правилах личной гигиены, обеспечение детей средствами гигиены.