https://news.day.az/society/1736348.html В Азербайджане введены новые требования по охране здоровья в детских садах Установлены требования по охране здоровья в государственных и негосударственных детских учреждениях. Как сообщает Day.Az, это отражено в "Требованиях к качеству услуг, предоставляемых в государственных и негосударственных детских учреждениях", утвержденных Кабинетом министров.
В Азербайджане введены новые требования по охране здоровья в детских садах
Установлены требования по охране здоровья в государственных и негосударственных детских учреждениях.
Как сообщает Day.Az, это отражено в "Требованиях к качеству услуг, предоставляемых в государственных и негосударственных детских учреждениях", утвержденных Кабинетом министров.
Среди требований - проведение мероприятий по охране здоровья детей, проведение бесед о правилах личной гигиены, обеспечение детей средствами гигиены.
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