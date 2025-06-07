В Азербайджане упростят доступ к данным водительских удостоверений

Сведения, указанные в водительском удостоверении, свидетельстве о регистрации транспортного средства и электронном талоне на прохождение техосмотра транспортного средства, могут быть представлены (получены) посредством Информационной системы электронного правительства.

Как сообщает Day.Az, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, предоставление данных, указанных в этих документах, посредством Информационной системы электронного правительства приравнивается к предоставлению этих документов.

В течение 3 дней со дня принятия, постановление должно быть направлено в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

Пресс-службе МВД поручено принять необходимые меры для официального опубликования настоящего постановления в течение 72 часов после его включения в Государственный реестр правовых актов.