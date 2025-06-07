Ливни в Китае вызвали обвалы на дорогах

Наглядный пример фразы "прямиком в ад" из китайских городов Ханьдань и Гуанси.

Где около 10 машин провалились под землю из-за ливней, которые размыли дорожное покрытие.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что в Китае переместили исторический комплекс зданий весом 7500 тонн.