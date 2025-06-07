Windows 11 научат снижать нагрузку на процессор

Windows 11 получит новую функцию User Interaction-Aware CPU Power Management, которая будет замедлять процессор, когда пользователю не нужна высокая производительность. Это положительно скажется на энергоэффективности, сообщает Day.Az со ссылкой на портал Windows Latest (WL).

Нововведение позволит снижать нагрузку на процессор в моменты, когда пользователь не взаимодействует с устройством. В таких ситуациях Windows 11 автоматически активирует режим энергосбережения, регулируя частоту и напряжение процессора в соответствии с параметрами, установленными производителем оборудования. Это может привести либо к снижению производительности системы, либо к переходу устройства в режим, аналогичный спящему.

Причем восстановление полной мощности процессора после возвращения пользователя к работе будет происходить мгновенно, без заметных задержек. Вдобавок алгоритмы Windows 11 смогут распознавать определенные сценарии, такие как воспроизведение видео, предотвращая снижение производительности в неподходящие моменты.

Ожидается, что функция будет интегрирована в обновления Windows 11 25H2 и 24H2, а также будет сопровождаться внедрением нового инструмента на базе ИИ-помощника Copilot, который сможет анализировать состояние аккумулятора и предлагать пользователям оптимальные настройки для продления автономной работы.

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