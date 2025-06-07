В КНДР произошел серьезный сбой в работе интернета

Утром в субботу, 7 июня, в Северной Корее в работе интернета произошел масштабный перебой. Основные новостные веб-сайты КНДР и сайт Министерства иностранных дел были недоступны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил исследователь из Великобритании Джунаде Али, который занимается мониторингом северокорейского интернета, информацию подтвердило агентство Reuters.

Отмечается, что причина может быть скорее внутренней, чем кибератакой.

"Сейчас в Северной Корее происходит серьезный сбой в работе интернета, который влияет на все маршруты, независимо от того, идут они через Китай или Россию", - заявил исследователь.

По его словам, вся интернет-инфраструктура Северной Кореи не отображается в системах, которые могут отслеживать интернет-активность.

"Трудно сказать, намеренно ли это или случайно, но похоже, что это внутренние проблемы, а не атака", - резюмировал Али.

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