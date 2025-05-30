Ким Чен Ын с кофе и сигаретой руководил артиллерией

В КНДР прошли соревнования между артиллерийскими подразделениями крупных соединений Корейской народной армии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Северокорейское телеграфное агентство.

Ким Чен Ын с кофе и сигаретой руководил соревнованиями.

"Товарищ Ким Чен Ын похвалил артиллерийские подразделения за успехи на соревнованиях, где они показали всестороннюю практическую боеспособность наших артиллерийских вооружённых сил, готовящих себя как непобедимые боевые отряды, находящиеся в полной готовности к вступлению в любую войну и способные обязательно победить в ней. Он дал положительную оценку тому, что по всей армии последовательно устанавливаются научные системы и режимы боевых учений и происходит качественное изменение в укреплении боевых возможностей артиллерийских частей в соответствии с особенностями развития современной войны и тенденциями её изменения", - говорится в сообщении.