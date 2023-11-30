Азербайджан даст зеленый свет Европе

Автор: Лейла Таривердиева

В четверг в Дубае (ОАЭ) стартует 28-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28. Изменения климата - это очень важный, даже судьбоносный для планеты вопрос, актуальность которого становится с каждым витком развития технологий все заметнее. Каждая страна, присоединившаяся к COP28, имеет обязательства вести работу для достижения общей цели - снижения негативного воздействия изменений на планету.

Определенные обязательства в связи с этим взял на себя и Азербайджан. Как известно, в феврале 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым была подписана программа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", в которой альтернативная энергетика определена как один из пяти национальных приоритетов. К 2030 году долю зеленой энергии в общем объеме производимой в стране электроэнергии планируется довести до 30 процентов. Не исключено, что показатель будет и выше запланированного, потому что уже исследован потенциал альтернативной энергетики на освобожденных территориях, и показатели дают пищу для серьезного оптимизма. Президент Азербайджана объявил Карабах и Восточный Зангезур зоной зеленой энергетики. Страна обладает немалым потенциалом для реализации поставленных COP28 задач и поэтапно реализует их и на национальном уровне, и в формате международного сотрудничества.

В 2024 году ожидается начало строительства Коридора зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия (Black Sea Energy). К концу текущего года грузинская сторона должна завершить работы по исследованию дна Черного моря по маршруту следования будущего энергокоридора. ТЭО, как отметил в ходе недавнего визита в Грузию Президент Ильхам Алиев, будет готово в ближайшие несколько месяцев, после чего начнутся конкретные работы.

Прокладка кабеля займет примерно 3-4 года. Мощность кабеля протяженностью 1195 километров составит 1000 МВт. Black Sea Energy станет самым длинным подводным кабелем в мире.

Напомним, что 17 декабря 2022 года в Бухаресте состоялось подписание "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии". Проект подводного кабеля по доставке электроэнергии через Черное море является составной частью соглашений в сфере энергетики между ЕС в лице Еврокомиссии и Азербайджанской Республикой, а также флагманским проектом для Грузии как часть проекта ЕС Global Gateway. В июне текущего года было принято решение о присоединении Болгарии к этому проекту. А по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен, Черноморский электрический кабель мог бы помочь обеспечить электроэнергией также Молдову, Западные Балканы и Украину.

Будет ли у Азербайджана возможность обеспечить зеленой энергией такое количество стран? Такой вопрос возникает у скептиков. Правда, скептиков после всего, что реализовано Азербайджаном, становится все меньше, тем не менее, они еще имеются. Чтобы ответить на поставленный вопрос, посмотрим, чем мы располагаем и чем еще будем располагать в ближайшие годы. Судя по уже реализованным и готовящимся к реализации проектам, к моменту завершения Black Sea Energy Азербайджан будет иметь достаточно мощностей, чтобы удовлетворять и собственные потребности в электроэнергии, и обслуживать в полной мере 1000-мегаваттный энергокоридор. Эта тема приобретает особую важность в свете участившихся призывов отказаться от азербайджанских энергоносителей. Из чего вытекает следующий вопрос: что потеряет Европа в плане своей энергетической безопасности, если пойдет на поводу у провокаторов?

Выступая в январе этого года на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, Президент Ильхам Алиев привел интересные цифры. По его словам, в Азербайджане на суше имеется потенциал в 27 ГВт ветровой и солнечной энергии, 10 ГВт ветровой и солнечной энергии могут дать освобожденные территории. Кроме того, потенциал в 157 ГВт ветровой энергии имеется в азербайджанском секторе Каспийского моря. В ходе Бакинской энергетической недели глава государства снова обратился к этому вопросу. Он подчеркнул, что объем поставок электроэнергии из Азербайджана по энергокоридору в Европу в соответствии с бухарестским соглашением составит не менее 4 ГВт, а подписанные страной соглашения и меморандумы предполагают выработку 25 ГВт зеленой энергии.

В конце октября этого года состоялась церемония официального открытия Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт. Запуск Гарадагской СЭС - очень важное событие в плане развития в Азербайджане альтернативной энергетики. Успешное завершение проекта позволит предотвратить выбросы в атмосферу двух тысяч тонн углекислого газа в год, сэкономить большие объемы природного газа и расширить экспортные возможности страны. Проект отвечает глобальным вызовам, целям устойчивого и диверсифицированного развития азербайджанской экономики. Ближайшее десятилетие должно стать в Азербайджане периодом перехода к широкому использованию зеленой энергии. Как мы уже отметили в начале, эта задача определена главой государства как один из национальных приоритетов. После ввода станции в эксплуатацию объем производства электроэнергии в Азербайджане за счет ВИЭ достигнет 3 млрд. кВт/ч. Гарадагская электростанция будет интегрирована в энергосистему Азербайджана путем подключения к подстанции "Джануб".

Гарадагская солярная станция стала крупнейшей солнечной электростанцией на Южном Кавказе. Она способна обеспечить электроснабжение 110 тысяч жилых домов, то есть жителей такого города, как Гянджа.

Соглашение по проекту Гарадагской станции было подписано в январе 2020 года с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Во время церемонии официального открытия станции 26 октября Masdar подписала с азербайджанской стороной три новых инвестиционных соглашения. Это очень важные для Азербайджана проекты, которые значительно повысят его возможности как экспортера электроэнергии. Это три проекта в сфере зеленой энергии имеют общую мощность 1000 МВт. Сюда входят строительство солнечной электростанции мощностью 445 МВт в поселке Гюнеш Билясуварского района, солнечной электростанции мощностью 315 МВт в поселке Банка Нефтчалинского района, а также ветровой электростанции мощностью 240 МВт на территории Абшеронского и Гарадагского районов. Эти соглашения представляют собой начальный этап Исполнительных соглашений, заключенных Азербайджаном с Masdar в июне 2022 года и касающихся реализации мегапроектов в области возобновляемых источников энергии мощностью 4 ГВт.

Партнера для реализации таких задач Азербайджан подобрал очень правильно. Потому что основанная в 2006 году Masdar на сегодня уже обладает обширным портфолио, в котором проекты общей мощностью более 20 ГВт, реализованные в более чем 40 странах мира.

Возможности Азербайджана в области зеленой энергетики велики. Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 5000 ТВт. Солнце заключает в себе огромный потенциал. По расчетам специалистов, в течение года количество солнечных часов в Азербайджане составляет 2400-3200, а это значит, что у нас количество солнечных лучей, падающих на территорию страны, выше, чем в других странах. То есть мы - самая солнечная страна в мире.

На втором месте - ветер с потенциалом 4500 МВт. По оценкам энергетиков, скорости ветра в 3-4 метра в секунду достаточно, чтобы генерировать электроэнергию. А в Баку среднегодовая скорость ветра составляет более 11 метров в секунду. Еще в 1999 году японская компания Tomen совместно с азербайджанскими учеными определила, что средняя годовая скорость ветра на Абшероне составляет 7,9-8,1 м/с, и было подготовлено ТЭО установки в Гобустанском районе ветряных мельниц общей мощностью 30 МВт. Наибольшим потенциалом с точки зрения оффшорной ветроэнергетики обладает Каспий. По предварительным оценкам, только в азербайджанском секторе моря можно вырабатывать 157 000 МВт энергии. Это намного больше, чем общая мощность электростанций Азербайджана.

Серьезным подспорьем в развитии зеленого сектора энергетики Азербайджана специалисты считают возможности освобожденных территорий. На сегодня суммарная установленная мощность гидроэлектростанций, уже построенных на освобожденных землях, составляет порядка 80 МВт. Общая же мощность всех реализующихся или планирующихся к реализации в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре электростанций превысит 370 МВт.

Вряд ли кто-то сегодня сомневается, что все вышеперечисленное будет Азербайджаном осуществлено.