В Бухаресте подписано Соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии

17 декабря в Бухаресте подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В церемонии подписания приняли участие Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.