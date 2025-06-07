США направят дополнительные средства в фонд помощи Газы

Американские власти рассматривают возможность выделения $500 млн в фонд помощи населению сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

"Государственный департамент [США] рассматривает возможность выделения $500 млн новому фонду, оказывающему помощь пострадавшему от войны сектору Газа", - пишет агентство со ссылкой на двух осведомленных источников и двух бывших американских чиновников.

Источники Reuters на условиях анонимности рассказали, что деньги для Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF) поступят от Агентства США по международному развитию (USAID), которое в настоящее время входит в состав Госдепартамента. Они же заявили, что этот план встретил сопротивление со стороны некоторых официальных лиц Вашингтона, которые обеспокоены расстрелами палестинцев около пунктов распределения гуманитарной помощи.

Ранее фонду приходилось дважды приостанавливать раздачу помощи из-за переполненных распределительных центров. С момента начала своей деятельности организация открыла три распределительных центра, однако сейчас функционируют только два из них.

Как указывает Reuters, установить, кто в настоящее время финансирует операции фонда, пока не удалось. Известно, что он использует частные американские охранные и логистические компании для транспортировки помощи в Газу.

Ранее мы сообщали, что США наложат вето на резолюцию СБ ООН.