США наложат вето на резолюцию СБ ООН

США намерены наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"США сообщили Израилю, что наложат вето на проект резолюции СБ ООН, который, как ожидается, будет вынесен сегодня на голосование и который призывает к немедленному прекращению огня в Газе", - написал Равид на своей странице в X.

Проект резолюции подготовлен десяткой непостоянных членов СБ ООН. Голосование по нему запланировано на 16:00 (23:00 мск).

Резолюция, текст которой оказался в распоряжении ТАСС, состоит из четырех пунктов. В документе содержится требование о "немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, соблюдаемом всеми сторонами", а также об освобождении всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Кроме того, авторы проекта резолюции требуют "немедленного и безусловного снятия всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в Газу <...>, которые осуществляются как ООН, так и ее гуманитарными партнерами".