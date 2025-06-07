В польском городе заметили заплутавшего лося

По польскому городу Бромберг несколько часов никуда не спеша прогуливался лось.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В итоге наряд полиции препроводил сохатого в ближайший лес.

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