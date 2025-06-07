https://news.day.az/unusual/1758700.html В польском городе заметили заплутавшего лося - ВИДЕО По польскому городу Бромберг несколько часов никуда не спеша прогуливался лось. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В итоге наряд полиции препроводил сохатого в ближайший лес. Ранее мы сообщали, что ролик с каракатицей японского рыбака стал хитом соцсетей.
В польском городе заметили заплутавшего лося - ВИДЕО
По польскому городу Бромберг несколько часов никуда не спеша прогуливался лось.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В итоге наряд полиции препроводил сохатого в ближайший лес.
Ранее мы сообщали, что ролик с каракатицей японского рыбака стал хитом соцсетей.
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