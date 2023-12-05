Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) присоединилась к Хартии по декарбонизации нефти и газа (OGDC), передает во вторник Day.Az со ссылкой на компанию.

Как отмечается, делегация SOCAR приняла участие в мероприятии, посвященном OGDC в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), проходящей в Дубае (ОАЭ).

"Принимая во внимание глобальные вызовы, связанные с изменением климата и определяя защиту окружающей среды в качестве приоритета, SOCAR объявила о присоединении к уставу OGDC и еще раз продемонстрировала свою чувствительность к экологическим проблемам, возникающим в ходе нефтегазовых операций",- говорится в сообщении SOCAR.

Следует отметить, что в уставе OGDC предусмотрены такие цели, как достижение "чистого нуля" в деятельности к 2050 году, приближение к цели по нулевым выбросам метана в разведке и добыче к 2030 году, сокращение сжигания факелов в обычном производственном процессе до нуля к 2030 году.

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