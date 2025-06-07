Золото значительно подешевело

На биржах фьючерсные цены на золото за одну тройскую унцию (31,1 грамма) снизились более чем на 28 долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на нью-йоркской товарной бирже COMEX фьючерсные цены на август за одну тройскую унцию золота снизились на 0.84% и составили 3 346,6 долларов США.

На COMEX фьючерсы на серебро с поставкой в июле подорожали на 0.93% и составили 36,14 долларов США за унцию.