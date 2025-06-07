Китай возобновит поставки редкоземельных металлов в США

Во время перелета из Вашингтона в Нью-Джерси американский лидер Дональд Трамп сообщил представителям СМИ на борту своего самолета о согласии председателя КНР Си Цзиньпина на возобновление поставок редкоземельных металлов в Соединенные Штаты.

Как передает Day.Az, отвечая на вопрос журналистов о том, дал ли глава Китая добро на возобновление поставок редкоземельных элементов в США, Трамп ответил утвердительно.

"Мы очень далеко продвинулись в сделке с Китаем. Мы хотели получить разъяснения", - отметил американский президент, рассуждая о предстоящей встрече представителей КНР и США в Лондоне.

Трамп подчеркнул, что его беседа с Си Цзиньпином прошла успешно. По его словам, стороны заключили "непростое соглашение", которое принесет существенные финансовые выгоды и многое другое.

Ранее мы сообщали, что в США сохраняют стратегический интерес к экономике Китая.