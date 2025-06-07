https://news.day.az/unusual/1758727.html В небе над Южной Америкой пролетел загадочный объект - ВИДЕО В небе над Южной Америкой заметили странный объект, похожий на НЛО. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали о неизвестных горящих объектах, пролетевших в небе над Казахстаном.
В небе над Южной Америкой пролетел загадочный объект - ВИДЕО
В небе над Южной Америкой заметили странный объект, похожий на НЛО.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали о неизвестных горящих объектах, пролетевших в небе над Казахстаном.
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