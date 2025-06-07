В небе над Южной Америкой пролетел загадочный объект

В небе над Южной Америкой заметили странный объект, похожий на НЛО.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали о неизвестных горящих объектах, пролетевших в небе над Казахстаном.