https://news.day.az/unusual/1758727.html

В небе над Южной Америкой пролетел загадочный объект - ВИДЕО

В небе над Южной Америкой заметили странный объект, похожий на НЛО. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали о неизвестных горящих объектах, пролетевших в небе над Казахстаном.