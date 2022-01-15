Автор: Лейла Таривердиева

В последние годы много говорится об альтернативной энергетике. "Зеленой энергии" еще недавно предрекали полную победу над энергетикой углеводородной. Но события осени прошлого года, когда продвигающая "зеленые" идеи Европа оказалась во власти энергетического кризиса, показали, что эре углеводородов далеко до завершения. Тем не менее, тренд на применение возобновляемых источников энергии остается важным пунктом повестки для большей части мира. И Азербайджан тут не исключение. Стратегия развития энергетики в республике, обозначенная Президентом Ильхамом Алиевым, предусматривает сбалансированный подход к традиционным и новым источникам энергии. В этом балансе заложен успех. Не забывая об энергетике, основанной на ископаемом топливе, наша страна параллельно постепенно, на несколько шагов вперед просчитывая эффективность и рентабельность проектов, наращивает и мощности ВИЭ. Это экологически здоровая альтернатива газу и углю, к которой Азербайджан стремится в соответствии с задачей, поставленной перед энергетической отраслью главой государства.

Несколько лет назад Азербайджан заявил об амбициозной цели довести к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии в стране до 30 процентов. На сегодня доля ВИЭ в совокупной электроэнергетике страны составляет 17 процентов, следовательно за оставшиеся до намеченного срока 8 лет нужно будет добавить недостающие 13 процентов. Цель кажется слишком амбициозной, а задача невыполнимой только если рассматривать ее без учета возможностей и упорства Азербайджана, реалистичного характера его государственной политики и его способности достигать поставленных целей.

В четверг, 13 января состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане саудовской компанией ACWA Power. В церемонии приняли участие и выступили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр энергетики Королевства Саудовская Аравия, принц Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд.

Проект будет реализован в Ситалчае и селе Пиракешкюль Абшеронского района. Ветряная электростанция будет вырабатывать около 1 миллиарда киловатт/час электроэнергии в год, экономить 220 миллионов кубометров газа, предотвращать выбросы в атмосферу более 400 тысяч тонн CO2. Кроме того, это - новые рабочие места и перспектива для производственных и обслуживающих сфер.

Как сказал, выступая на церемонии, Президент Ильхам Алиев, ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что у республики есть конкретные планы по созданию солнечных и ветряных электростанций. По его словам, крупные компании мира проявляют большой интерес к потенциалу возобновляемой энергетики Азербайджана, в частности на освобожденных территориях, где выработка ветровой и солнечной энергетики может составить10 тысяч мегаватт.

В рамках церемонии между министерством энергетики АР и компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики. Меморандум предусматривает сотрудничество по определению основных принципов сотрудничества в области морской ветроэнергетики, оценке потенциала и созданию условий для выгодных инвестиций в проекты возобновляемой энергии в Азербайджане. Для руководства и контроля за деятельностью, осуществляемой в рамках Меморандума, будут созданы Руководящий комитет и Рабочая группа.

За несколько дней до старта проекта сотрудники министерства энергетики и ACWA Power провели завершающие консультации и оценку воздействия на окружающую среду.

Отметим, что саудовская ACWA Power является одной из крупнейших в мире в данной сфере, суммарная установленная мощность производственного портфеля компании составляет 42800 МВт в электроэнергетике (из них 14900 МВт - в сфере возобновляемых источников энергии), а размер инвестиционного портфеля - 67.2 миллиардов долларов США.

Все началось 9 января 2020 года, когда в Баку были подписаны исполнительные договоры министерства энергетики АР с компаниями ACWA Power СА и компанией Masdar (ОАЭ) о реализации пилотных проектов в сфере альтернативной энергетики. Согласно подписанным договорам ACWA Power построит в Азербайджане ветряную электростанцию мощностью 240 мегаватт, Masdar - 200-мегаваттную солнечную электростанцию. По проектам ветряной и солнечной энергетике, в целом, прогнозируется производство 1,4 млрд. киловатт/часов электроэнергии в год. ACWA Power и Masdar стали победителями соответствующего тендера, объявленного после подписания в 2019 году Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

В рамках проекта "Хызы-Абшерон" будут установлены 40 турбин мощностью 6 МВт каждая. Из них 17 ветряков будут построены в селе Пирекюшкюль Абшеронского района, 23 - в селе Ситалчай Хызынского района. Стоимость проекта составляет 300 миллионов долларов, который полностью вложит ACWA Power. Сдать электростанции в эксплуатацию предполагается через два года.

Несколько лет назад Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) указало в своем докладе на высокий потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане. "Несмотря на то, что сейчас страна опирается на нефть и газ, она обладает великолепными ветровыми и солнечными ресурсами, наряду со значительным потенциалом по осуществлению биологических, геотермальных и гидроэнергетических проектов", - отмечалось в докладе.

Возможности Азербайджана в области альтернативной энергетики действительно велики. Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 5 тысяч мегаватт. Кстати, по оценкам специалистов, Азербайджан является страной с самым большим количеством солнечных лучей, падающих на землю. На втором месте идет энергия ветра - 4500 мегаватт, а оставшаяся часть приходится на биомассу (1500 мегаватт), геотермальную энергию (800 мегаватт) и потенциал малых рек (350 мегаватт).

Если говорить конкретно о ветре, то его скорости в 3-4 метра в секунду, по оценкам специалистов, достаточно для генерации электроэнергии. Но такие показатели, как известно, звучат несерьезно для Абшерона, где нормальная среднегодовая скорость ветра составляет более 11 метров в секунду. В 1999 году японская компания Tomen совместно с азербайджанскими учеными определила, что средняя годовая скорость ветра на Абшероне составляет 7,9-8,1 метров в секунду. На основе этих расчетов было подготовлено технико-экономическое обоснование установки в Гобустанском районе ветряков общей мощностью 30 МВт. В качестве успешного примера использования ветроэнергетики можно привести ветровую электростанцию на территории поселков Ени Яшма и Шурабад Хызынского района, включающий 20 силовых ветроустановок. Парк ветряных мельниц "Ени Яшма" мощностью 50 мВт открылся в октябре 2018 года и стал крупнейшим на Южном Кавказе.

Большие планы в контексте альтернативной энергетики - на освобожденные территории. По данным Минэнерго, горные районы Карабаха обладают высоким потенциалом ветряной энергетики, который оценивается в 300-500 МВт. В горной части Карабаха есть большие территории со средней годовой скоростью ветра 7-8 метров в секунду. По данным платформы Globalwindatlas.info, среднегодовая скорость ветра в приграничных с Арменией Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана достигает 10 метров в секунду. В период оккупации Армения предприняла попытку построить в Кяльбаджаре ветровую электростанцию, однако освобождение района в результате победоносной 44-дневной войны разрушило планы.

В своем интервью местным Президент Ильхам Алиев раскрыл некоторые планы, касающиеся освобожденных территорий. У страны очень большие планы, связанные с экспортом электроэнергии, и в этих планах немалое место отводится районам, в которых сейчас идет бурное строительство, в том числе энергетической инфраструктуры. Вообще, в плане использования альтернативных источников энергии освобожденные территории обладают очень большим потенциалом и находятся в центре внимания зарубежных инвесторов и компаний, занимающихся реализацией "зеленых" проектов. Глава государства сообщил, что иностранные инвесторы уже официально обратились к правительству в связи со строительством в Джебраильском районе новой солнечной станции на 240 МВт. Находящиеся на стадии завершения гидроузлы "Худаферин" и "Гыз галасы" позволят получить 140 МВт электроэнергии. А ветряные и солнецнчые энергомощности Кяльбаджара и Лачина, по оценкам специалистов, составляют около 10 тысяч МВт. Наличие таких мощностей позволит освобожденным регионам превратиться в экспортеров электроэнергии.

Еще больше возможностей обещают ветры Каспия. По предварительным оценкам, только в азербайджанском секторе Каспия посредством плавучих электростанций можно вырабатывать 157 ГВт энергии, что в 20 раз больше, чем общая мощность электростанций Азербайджана. А оценка, проведенная компанией Aegir Insights, выявила технический потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана в Каспийском море на еще более высоком уровне - 170 ГВт.

В апреле прошлого года между Минэнерго и IFC (Международная финансовая корпорация, член Группы Всемирного банка) был подписан Меморандум по сотрудничеству в области использования ветроэнергии в море. Согласно Меморандуму, сотрудничество с IFC предусматривает оценку потенциала морской ветроэнергетики в Азербайджане и разработку "дорожной карты", а на следующем этапе - организацию тендеров по реализации соответствующих проектов в море, определение партнерства с частным сектором, осуществление вспомогательных инвестиций в рамках "Программы развития морской ветроэнергетики" IFC. Программа финансируется в рамках инициированной ВБ "Программы помощи в управлении энергетическим сектором" - ESMAP.

Британская консалтинговая компания BVG Associates в настоящее время работает с правительством Азербайджана и Всемирным банком над оценкой потенциала морской ветроэнергетики Азербайджана. По информации Offshore Wind, компания разработает "дорожную карту" для морской ветроэнергетики, что является одной из ключевых целей Меморандума о взаимопонимании.

Но это все дела будущего, а 13 января на Абшероне начался проект "Хызы-Абшерон", который обещает стать серьезным шагом к достижению Азербайджаном амбициозной цели 2030 года.