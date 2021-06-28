Страна солнца и ветра - Азербайджан и "зеленая энергетика"

В начале июня министерство энергетики Азербайджана и BP подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне. Несколькими днями позднее состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова с послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком, на которой были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой электроэнергетики, где израильская сторона обладает передовым опытом и технологиями. Готовность к участию в проектах в сфере альтернативной энергии выразили Турция, Дания, Германия.

В апреле был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики и Международной финансовой корпорацией (МФК) по сотрудничеству в области использования ветроэнергии в море с целью развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Эти сухие фразы официальной хроники говорят о том, что Азербайджан всерьез и надолго настроен на продвижение альтернативной энергетики и доведение к 2030 году ее доли в общем объеме производства электроэнергии до 30 процентов. Сегодня этот показатель составляет порядка 17 процентов. Поставленная цель вполне достижима, так как Азербайджан - одна из стран, богатых возобновляемыми источниками энергии. На службу "зеленей энергии" планируется поставить к этому сроку порядка 1500 МВт новых мощностей. За период с 2013 по 2019 годы производство ветровой энергии в Азербайджане увеличилось в 131 раз, а солнечной - в 55 раз.

Процесс идет и успешно вписывается в мировой тренд. Возобновляемые источники завоевывают все большую популярность. Несмотря на то, что в 2020 году мировой спрос на энергию упал на 5 процентов из-за пандемии, производство энергии в альтернативной энергетике увеличилось на 7 процентов. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в течение следующих 10 лет в сектор возобновляемых источников энергии будет ежегодно инвестироваться в среднем 440 миллиардов долларов. Доля альтернативной энергетики в следующие 5 лет значительно возрастет и составит к 2025 году 33 процента мирового производства электроэнергии. По прогнозам МЭА, в 2025 году 95 процентов прироста мощностей придется на долю возобновляемых источников энергии. Наибольший рост ожидается в производстве солнечной и ветровой энергии (соответственно на 60 и 30 процентов).

Альтернативная энергетика - это решение и экологических проблем, и общих проблем цивилизации. Источниками альтернативной энергетики могут служить солнце, ветер, вода, даже разница температур. То есть вариантов много. Каждая страна выбирает свой вариант. Например, в Нидерландах упор делается на ветровую энергию, в странах, где не менее 270 солнечных дней в году, соответственно, в приоритете энергия солнца. Где-то используется энергия приливов и отливов.

Несколько лет назад Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) отмечало в своем докладе высокий потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане: "Несмотря на то, что сейчас страна опирается на нефть и газ, она обладает великолепными ветровыми и солнечными ресурсами, наряду со значительным потенциалом по осуществлению биологических, геотермальных и гидроэнергетических проектов".

И с этим не поспоришь. Возможности Азербайджана в области альтернативной энергетики очень велики. Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 5 тысяч мегаватт. На втором месте идет энергия ветра - 4500 мегаватт, а оставшаяся часть приходится на биомассу (1500 мегаватт), геотермальную энергию (800 мегаватт) и потенциал малых рек (350 мегаватт).

Возьмем, например, ветер. Как показывает практика, скорости ветра в 3-4 метра в секунду достаточно, чтобы генерировать электроэнергию. А в Баку среднегодовая скорость ветра составляет более 11 метров в секунду. Еще в 1999 году японская компания Tomen совместно с азербайджанскими учеными определила, что средняя годовая скорость ветра на Абшероне составляет 7,9-8,1 м/с, и было подготовлено технико-экономическое обоснование установки в Гобустанском районе ветряных мельниц общей мощностью 30 МВт.

Каспийское море имеет большой потенциал с точки зрения оффшорной ветроэнергетики. По предварительным оценкам, только в азербайджанском секторе Каспия можно вырабатывать 157 000 мегаватт энергии. Это в 20 раз больше, чем общая мощность электростанций Азербайджана. Это большая перспектива. Можно говорить о том, что Азербайджан заново открывает возможности Каспийского моря, где уже многие десятилетия ведет разработку его углеводородного потенциала.

То же и с солнцем - по расчетам специалистов, в течение года количество солнечных часов в Азербайджане составляет 2400-3200, а это значит, что у нас количество солнечных лучей, падающих на территорию страны, выше чем в других странах. То есть мы - самая солнечная страна в мире и просто грешно не использовать этот потенциал. Реализовывать проекты в сфере солнечной энергетики можно практически по всей стране. Что касается ветра, то наибольший потенциал имеют Каспийское море, Абшеронский полуостров, Баку, а также Хызынский район.

В декабре 2015 года в Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики была открыта солнечная электростанция. Нахчыванская солнечная электростанция на сегодня ежегодно вырабатывает более 30 млн кВт/часов электроэнергии и играет важную роль в энергоснабжении региона за счет местных ресурсов.

В октябре 2018 года в Хызы открылся крупнейший на Южном Кавказе Парк ветряных мельниц "Ени Яшма" мощностью 50 мВт, включающий 20 силовых ветроустановок. Открытие парка состоялось на территории поселков Ени Яшма и Шурабад Хызынского района. Парк "Ени Яшма" был реконструирован германской компанией Berlin Wind, его турбины дают примерно 9 млн кВт/часов энергии в месяц.

В 2019 году солнечные мини-станции появились в Ширванском и Гызылагаджском национальных парках. Солнечные панели были установлены при поддержке японской корпорации ITOCHU Corporation. В будущем планируется переход и других особо охраняемых природных территорий на альтернативные источники энергии.

В развитие "зеленой энергетики" в стране Азербайджан привлекает крупные зарубежные компании.

В январе 2020 года два крупных иностранных инвестора подписали с Азербайджаном протокол о намерениях по производству возобновляемых видов энергии. Компании ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) подписали в Баку Исполнительный договор, касающийся строительства ветряных и солнечных электростанций в нашей стране. Их общая генерационная мощность находится на уровне 440 мегаватт, предусматривается вложение около 400 миллионов долларов. Такие проекты с иностранными инвестициями позволят сэкономить 330 миллионов кубометров газа в год, предотвратят выброс более 600 000 тонн CO2 в атмосферу, а также создадут сотни новых рабочих мест.

Особый разговор - это проекты по энергетическому развитию освобожденных территорий. Карабахский регион обладает богатым потенциалом возобновляемых источников энергии. С точки зрения строительства солнечных электростанций наиболее благоприятны Кельбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Зангиланский, Джебраильский, Физулинский районы, энергию ветра можно эффективно использовать в Лачинском и Кельбаджарском районах, где среднегодовая скорость ветра в горах достигает 7-8 м/с. Богат Карабахский регион и водными ресурсами, что благоприятный фактор для развития гидроэнергетики. 25 процентов местных водных ресурсов в Азербайджане формируются в Карабахе. Целесообразно строительство электростанций на таких реках, как Тертер, Базарчай, Хакари и их притоках.

Превращение Карабаха в зону "зеленой энергии" значится одной из важнейших задач в стратегии Президента Ильхама Алиева по развитию региона. 3 мая глава государства подписал указ "О мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджанской Республики". Концепцией и генпланом зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях займется японская Tepsco, с которой подписано соответствующее соглашение.

Одним словом, альтернативной энергетике альтернативы нет.

Лейла Таривердиева