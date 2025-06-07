В Германии обозначили сроки полного оснащения вооружённых сил

Глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (ВС ФРГ) Аннетт Леник-Эмден заявила о необходимости полного оснащения Бундесвера к 2028 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К 2028 году должно быть закуплено все необходимое для полной готовности к обороне - солдатам еще нужно попрактиковаться с новым оборудованием", - сказала Леник-Эмден в интервью газете Tagesspiegel. При этом она выразила уверенность, что график полного оснащения Бундесвера будет выполнен и что "крупная сумма денежных средств", которая стала доступна в результате реформы долгового тормоза (правила, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает), также может быть использована для своевременной закупки оборудования.

Она сообщила, что управление "к концу года представит в Бундестаг около 100 предложений по закупкам", отметив, что в настоящее время приоритетными являются закупки крупногабаритного оборудования. "Например, мы закупим больше систем типа Skyranger или преемника бронетранспортера Fuchs", - указала Леник-Эмден. "Мы уже подписали рамочные соглашения на производство дополнительных танков Leopard. В духе расширения европейского сотрудничества мы также открыли эти соглашения для других стран - к нам присоединились, например, Литва и Нидерланды", - резюмировала она.

Как пишет Tagesspiegel, запланированный закон об ускорении закупок в Бундесвере должен быть принят кабинетом министров ФРГ 16 июля.

На данный момент все виды Вооруженных сил ФРГ испытывают материально-технические проблемы. Необходима закупка нового снаряжения, боеприпасов и техники. Как отмечал инспектор сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенант Бундесвера Альфонс Маис, оснащение ВС Германии не улучшилось с 2022 года, когда был создан специальный фонд для модернизации Бундесвера объемом €100 млрд. Он также признавал, что армия ФРГ слабо защищена от беспилотников.

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