https://news.day.az/society/1758746.html В ряде сел Масаллинского района временно не будет газа 10 июня в шести населенных пунктах Масаллинского района приостановят подачу природного газа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В ряде сел Масаллинского района временно не будет газа
10 июня в шести населенных пунктах Масаллинского района приостановят подачу природного газа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
10 июня с 10:00 и до окончания работ будет приостановлено газоснабжение 2 800 абонентов, проживающих в селах Махмудавар, Шатыроба, Мишкями, Миянку, Хишкядяря и Молалан.
Отключение связано с проведением испытаний на герметичность газопровода среднего давления, питающего эти села от газораспределительной станции "Тюкля".
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