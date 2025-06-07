Памяти Мелика Дадашова

Сегодня день рождения Народного артиста Азербайджана, актера театра и кино Мелика Дадашова.

Как передает Day.Az, М.Дадашов родился 7 июня 1924 года в Баку.

По первому образованию он медик. Однако будущему актеру пришлось оставить учебу и отправится на Великую Отечественную войну. Из-за контузии, полученной в 1943 году, он вернулся с фронта и проходил длительное лечение. После Мелик работал музыкантом в воинских частях. В 1945 году М.Дадашов был принят актером в Азербайджанский государственный театр юного зрителя. Затем в 1950 году окончил Театральный институт им. Мирзааги Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств - ред.). После окончания вуза начал работать в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Начало его карьеры совпало с периодом бурного развития национального театрального искусства. В то время на сцене театра выступали Алескер Алекберов, Адиль Искендеров и другие корифеи.

Народный артист имеет заслуги в становлении азербайджанской актерской школы. Он снялся примерно в 35 художественных фильмах.

Первая роль актера была в 1961 году в фильме "Лейли и Меджнун" Латифа Сафарова по сценарию Анвара Мамедханлы, а самая известная - Гамло в фильме "Axırıncı aşırım" ("Последний перевал"). Его образы Моллы Садыга в "Dəli Kür" ("Кура неукротимая"), Шейха Насруллы в "O dünyadan salam" ("Привет с того света"), Наримана Нариманова в "Birisi gün gecə yarısı" ("Послезавтра в полночь") и Арамена Хачатурянца в "Fəryad" ("Крик") запомнились всем. Отметим, что М.Дадашов снялся в роли армянина Армена Хачатурянца в 1993 году - за три года до своей смерти. Его семья была против съемок в этой роли, однако актер был полон решимости показать сущность армян.

После выхода фильма на экраны с актером произошел интересный случай на улице. Пожилая женщина остановила народного артиста и начала выкрикивать оскорбления в его адрес. Затем со слезами на глазах сказала: "Зачем ты снялся в этом фильме? Я не могу сдерживать себя при его просмотре. Если ты окажешься со мной в этот момент, я, вероятно, убью тебя". Затем она, обращаясь к окружающим, добавила: "Эй, люди, он армянин". Из-за этого правоохранитель потребовал у актера документы. Его отпустили только после того, как М.Дадашов сказал, что он всего лишь снялся в роли армянина.

Также примечательны роли актера и в театре. Он сыграл в "Двенадцатой ночи" Уильяма Шекспира, "Живом трупе" Льва Толстого, "Фархад и Ширин" Самеда Вургуна, "Без тебя" Шихали Гурбанова и т.д. В последние годы жизни работал в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени С.Вургуна.

За время его работы в качестве директора данного театра репертуар значительно обогатился, появились новые таланты.

В 1974-м М.Дадашову было присвоено звание Народного артиста Азербайджанской ССР.

С 1980-х годов он преподавал актерское искусство в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

М.Дадашов скончался в 1996 году в возрасте 72 лет.

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