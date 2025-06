https://news.day.az/unusual/1758767.html

В Индии злобная лошадь набросилась на слона - ВИДЕО

В Индии белая лошадь напала на огромного слона и попала на видео. Как передает Day.Az, ролик публикует Need To Know (NTK). Инцидент произошел 31 мая в городе Ратлам, штат Мадхья-Прадеш. В кадр попал момент, когда белая лошадь набросилась на слона, который больше ее примерно в четыре раза, и начала кусать его за ноги.