Зеленая энергия Нахчывана внесет вклад в энергетическую стратегию Турции

Солнечную энергию, вырабатываемую в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), планируется поставлять в энергораспределительную систему Турции, что внесет вклад в планы Анкары по превращению страны в крупный энергетический хаб.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, говорится в субботней публикации турецкой газеты Akşam.

В ней привлекается внимание к планам Баку по экспорту зеленой энергии. Издание отмечает, что, наращивая инвестиции в сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), Азербайджан стремится не только покрыть внутренний спрос на электроэнергию, но и увеличить экспортные возможности, в том числе поставки в Европу.

"В свете данной стратегии Турция будет не только закупать электроэнергию у Азербайджана, но и превратится в транзитный регион. Особая роль в этой инициативе принадлежит Нахчывану", - пишет газета.

В статье приводятся слова заместителя министра энергетики Азербайджана Эльнура Солтанова, который сообщил, что Турция в последние годы стала лидером по объемам закупок электроэнергии из Азербайджана. "В планах не только расширение возможностей ЛЭП Грузии, но и использование маршрута через Нахчыван. Причем речь идет не только об электроэнергии, производимой в автономной республике, но и перетоке через НАР электричества из других районов Азербайджана", - рассказал замминистра.

Э. Солтанов при этом акцентировал внимание на потенциале солнечной и ветряной энергетики Нахчывана, указав, что он оценивается в 6 ГВт. "Часть этого объема можно будет экспортировать в Турцию", - сказал замминистра.