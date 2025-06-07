На территории Казахстана нашли древний город

В области Жетысу Казахстана команда общественного фонда "Охотники за петроглифами" обнаружила, предположительно, средневековый город.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщила основатель организации Ольга Гумирова.

"Похоже, мы нашли средневековый город, который давно все искали! О нем есть сведения в письменных источниках. Археологи уже в курсе. Сначала увидели остатки кирпичной кладки в карьере, чудом сохранившуюся башню, а потом и стену, естественно, в земле, но из нее торчали оплавленные средневековые кирпичи. Город был жестоко сожжён во время монгольского нашествия", - написала она в Facebook.

По ее словам, найденный город располагался на Великом шелковом пути.

Ранее мы сообщали, что археологи сделали сенсационную находку в Турции.