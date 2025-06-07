Названа дата парламентских выборов в Армении

Стала известна дата предстоящих в 2026 году парламентских выборов в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, председатель парламента Армении Ален Симонян сообщил, что выборы в Национальное собрание страны пройдут 7 июня 2026 года.

Ранее мы сообщали, что перед парламентом Армении прошла антироссийская акция.