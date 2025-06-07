https://news.day.az/world/1758766.html Названа дата парламентских выборов в Армении Стала известна дата предстоящих в 2026 году парламентских выборов в Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, председатель парламента Армении Ален Симонян сообщил, что выборы в Национальное собрание страны пройдут 7 июня 2026 года. Ранее мы сообщали, что перед парламентом Армении прошла антироссийская акция.
Названа дата парламентских выборов в Армении
Стала известна дата предстоящих в 2026 году парламентских выборов в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, председатель парламента Армении Ален Симонян сообщил, что выборы в Национальное собрание страны пройдут 7 июня 2026 года.
Ранее мы сообщали, что перед парламентом Армении прошла антироссийская акция.
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