NASA готовится к похоронам в космосе

NASA собирается хоронить астронавтов в космосе.

Как передает Day.Az, об этом в своей колонке для журнала Scientific American сообщил патологоанатом и нейропатолог Питер Каммингс.

Ни один астронавт никогда не умирал от естественных причин за пределами Земли. Но запланированные миссии становятся все длиннее, а их цели выходят за пределы низкой околоземной орбиты.

И астронавты NASA становятся старше. Их средний возраст сейчас составляет около 50 лет.

Если бы сегодня кто-то умер на борту МКС, его бы поместили в герметичный контейнер, представляющий собой "модифицированную версию военного мешка для трупов" с функцией охлаждения, устранения запахов и влагопоглощения, и разместили в негерметичной зоне в ожидании возвращения на Землю.

Ранее мы сообщали, что NASA спрогнозировало столкновение астероида с Луной в 2032 году.